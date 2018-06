Òmnium no veu l'acostament dels presos un "gest polític" i exigeix a la fiscalia que retiri l'acusació

Òmnium no considera suficient l'acostament dels presos polítics a Catalunya, una mesura a la qual s'ha compromès el govern espanyol i a què el jutge instructor del Tribunal Suprem no s'ha oposat. L'entitat veuria un "gest polític" que el govern espanyol "insti la fiscalia a retirar tots els càrrecs immediatament" contra tots els processats catalans. A través d'un comunicat, Òmnium ha assegurat que "els fets dels quals se'ls acusa no tenen cap fonament" i que tots els processats "són víctimes d'un relat cosit a base de falsedats".

Òmnium creu que el procés judicial contra polítics i activistes catalans "és una injustícia". Al text fan referència al documental '20-S, que es va emetre a TV3 dijous a la nit i que posa en qüestió el el relat acusatori contra Sànchez i Cuixart. S'hi pot veure un repàs sobre la jornada viscuda el 20 de setembre de l'any passat, quan la Guàrdia Civil va accedir a la seu de la conselleria d'Economia i la Policia Nacional va intentar entrar a la seu nacional de la CUP sense ordre judicial. Les imatges mostren les actuacions del president d'Òmnium i l'exlíder de l'ANC a la rambla Catalunya de Barcelona, orientades a evitar qualsevol tipus de violència. "Són referents de la lluita pacífica", sosté Òmnium en el comunicat, després que es fes públic el documental.

Per tot plegat, l'entitat considera que "només es farà justícia quan tornin a casa lliures i sense càrrecs". Així mateix, creu que l'acostament "és un dret fixat per la legislació espanyola", assenyala.