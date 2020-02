Òmnium impulsa una campanya per l'amnistia amb el suport inicial de 200 personalitats

L'amnistia per a totes les persones perseguides judicialment amb motiu del Procés com a pas imprescindible per enfortir l'aposta pel diàleg. Amb aquesta premissa, la plataforma Som el 80%, auspiciada per Òmnium, impulsa la campanya Amnistia ara, que té el suport inicial de més de 200 personalitats de la societat civil, entre les quals Pep Guardiola, Bonaventura Clotet, Llucia Ramis, Jaume Roures, Jordi Savall o Oriol Bohigas.

El manifest, llegit per l'escriptora Sílvia Soler i l'exconseller Andreu Mas-Colell, reclama la necessitat d'anul·lar totes les causes obertes contra l'independentisme i que el conflicte torni al terreny de la política, "d'on no hauria hagut de sortir mai" per trobar "els mecanismes democràtics necessaris perquè els ciutadans de Catalunya pugui decidir lliurement el seu futur".

Així ho ha deixat clar el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, que ha advertit que si no s'atura la repressió i no es preveu el dret a decidir, el conflicte s'enquistarà. "Per posar el comptador a zero com ha promès el govern espanyol, perquè hi hagi diàleg i es desjudicialitzi la política, hi ha d'haver amnistia, però l'amnistia per si sola no resol el conflicte, que passa per les urnes", ha afirmat el número dos de l'entitat.

Per aquest motiu, el text subscrit insta a "obrir un procés de negociació sincera, sense condicions ni renúncies, amb l'objectiu de pactar una solució real al conflicte polític" després de reiterar que la via política és l'única possible per resoldre el litigi entre Catalunya i Espanya. En aquest sentit, la plataforma demana acabar amb "l'excepcionalitat jurídica i processal" i amb "tot tipus de repressió política".

Mauri ha destacat la transversalitat en les adhesions al manifest, cosa que demostra, a parer seu, que l'amnistia, així com el dret a decidir, són punts de consens compartits per una àmplia majoria de la societat catalana. El text ha estat signat per dirigents de totes les formacions sobiranistes, des de la CUP, que va ser qui va posar sobre la taula aquest recurs jurídic, fins als comuns.

Xavier Domènech, Eulàlia Reguant, Ernest Benach, Ramon Tremosa, Núria de Gispert i Joan Ignasi Elena són alguns dels polítics que han donat suport al manifest, que també ha rebut l'aval d'altres personalitats rellevants com Jordi Cabré, Hilari Raguer, Eva Piquer, Manel Esteller, Xavier Fina, Sílvia Bel, Marina Subirats o Rosa Lluch.