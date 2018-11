Oriol Junqueras: "Hi ha una desproporció absoluta entre les peticions de pena i la realitat"

Després de conèixer els escrits d'acusació de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras demana "fermesa, serenitat, dignitat i entusiasme". El ministeri públic l'acusa d'un delicte de rebel·lió i li demana 25 anys de presó, la pena més alta d'entre els dirigents polítics processats. En una entrevista a l'ARA, Junqueras considera que hi ha "una desproporció absoluta entre les peticions de pena i la realitat". L'entrevista sencera que la directora de l'ARA, Esther Vera, li ha fet aquest divendres a Oriol Junqueras es podrà llegir diumenge.

"Tothom sap que no hi ha delicte, sinó una construcció que no té res a veure ni amb la realitat ni amb com som nosaltres", afirma el dirigent republicà. I afegeix: "És tanta la raó de la nostra causa, és tan justa, que guanyarem". Com Junqueras, bona part dels líders independentistes empresonats també han valorat els escrits d'acusació fets públics avui per la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat. Malgrat les peticions de presó, han avisat que mantenen les seves conviccions polítiques "intactes" i que no renunciaran al seu "compromís polític".