Oriol Junqueras assegura que el 28-A és un "plebiscit"

Oriol Junqueras, cap de llista d'ERC a les eleccions generals, ha assegurat en una entrevista amb 'El Punt Avui' que el 28-A serà un "plebiscit entre repressió i democràcia". En aquest sentit, el candidat, que ha respost a l'entrevista amb el diari des de la presó de Soto del Real, ha assegurat que "després de gairebé un any i mig a la presó i centenars de causes obertes contra l’independentisme, no podem fer com si no passés res". Per això, fa un clam a triar "la democràcia i els drets fonamentals".

El líder d'ERC ha assegurat que l'objectiu de la formació política és aconseguir una presència destacada al Congrés per evitar que altres prenguin decisions sobre Catalunya. "No podem cedir ni un espai a aquells que ens voldrien reduir a una simple autonomia sotmesa, a qui ens vol aplicar un 155 indefinit", argumenta. En aquest sentit, recorda que ERC ha estat decisiva "per fer caure dos governs i ho podem tornar a fer si se’ns segueix negant una resposta democràtica". A més, Junqueras acusa Sánchez d'haver estat covard i d'haver aturat el diàleg per pressió de l'ultradreta. "Viu acomplexat per la dreta", diu, mentre remarca que ERC seguirà apostant pel diàleg, malgrat "sempre trobem la cadira buida".

Tot i ser crític amb la gestió de Sánchez del conflicte, Junqueras ha tornat a assegurar que ERC no posarà línies vermelles al PSOE perquè no volen que serveixin d'excusa per pactar amb Ciutadans. Argumenta, però, que no posar línies vermelles no vol dir que ERC renunciï als seus principis o objectius. "ERC no regalarà els seus vots i no renunciarà a les seves conviccions", ha remarcat.

El líder d'ERC ha assegurat que per aconseguir un referèndum pactat és indispensable que l'independentisme es faci fort "elecció rere elecció", tot i que no dona detalls sobre quina és la proposta concreta de la formació per aconseguir desencallar el rebuig a una consulta per part de les formacions unionistes. "S i l’Estat s’enroca, la ciutadania trobarà la manera d’expressar-se, com va fer l’1 d’Octubre", assegura.

Junqueras ha aprofitat l'entrevista per recordar l'anormalitat democràtica que suposa que hi hagi candidats electorals a la presó. " Som a la presó, ens volen silenciats i apartats, però seguim lluitant, estem fent campanya i malgrat tots els malgrats estem en disposició de guanyar aquestes eleccions", assegura.