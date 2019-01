Oriol Pujol ingressa a la presó de Brians 2 pel cas ITV

L'exdiputat i exsecretari general de CDC Oriol Pujol ha ingressat aquest dijous al Centre Penitenciari de Brians 2 pel cas ITV. Fa un mes la seva defensa va demanar que s'evités el seu ingrés i se substituís la presó per treballs comunitaris, al·legant que fa voluntariat social, però l' Audiència de Barcelona va ordenar malgrat això que entrés a la presó.

Segons fonts de la Secretaria de Mesures Penals del Departament de Justícia, l'ingrés a presó ha estat voluntari, i per tant ha ingressat ell a la presó a peu, portant la seva documentació. A continuació, s'ingressa habitualment els presos en el mòdul d'ingressos, on els visiten el metge i diferents professionals per conèixer la seva situació i decidir quin és el mòdul adient per al pres, una tria en què també intervé el fet de tractar-se d'un primer ingrés. El procés es pot allargar cinc dies, però normalment es completa abans.

Queda pendent, doncs, saber si se'l classifica com a pres en primer, segon o tercer grau. La junta de tractament del centre farà la proposta i serà la Direcció General qui prengui la decisió definitiva. En el supòsit de classificació inicial en tercer grau (que és plausible), influeix de manera especial la satisfacció de responsabilitat civil en casos delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic greus o amb molts perjudicats, delictes contra la hisenda pública i contra la seguretat social i els delictes contra l’administració pública, entre d’altres.

En l'ordre d'ingrés a la presó, l'Audiència va recalcar que "la vida normalitzada del condemnat i el seu penediment pels fets no serà ignorat per la llei". Pujol va acceptar pel cas ITV la següent condemna: per tràfic d'influències, cinc mesos de presó, 55.000 euros de multa i inhabilitació per exercir un càrrec públic per dos anys; pel delicte continuat de suborn, vuit mesos de presó i suspensió d'ocupar un càrrec públic per un any, i pel delicte continuat de falsedat en document mercantil, un any i cinc mesos de presó i 21.000 euros de multa. En total, dos anys i mig de presó.