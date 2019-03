Oriol Pujol surt de la presó de Brians 2 en règim de tercer grau

L'ex secretari general de Convergència Democràtica de Catalunya, Oriol Pujol, ha sortit aquest divendres a un quart de nou de la presó de Brians 2 en règim de tercer grau. Dilluns ingressarà en un centre de règim obert, on haurà d'anar a dormir cada dia excepte els caps de setmana, que els podrà passar a casa seva. Al centre s'hi haurà d'estar vuit hores al dia entre setmana. Els interns amb arrelament a Barcelona que accedeixen al tercer grau tenen com a destinació el mòdul de règim obert de Brians 1 o els centres oberts de Trinitat o Wad Ras. Pujol va ingressar voluntàriament a Brians 2 el 17 de gener per complir la condemna de dos anys i mig de presó pel cas de les ITV.

La secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima va decidir la setmana passada ratificar el tercer grau que la junta de tractament de Brians 2 va proposar unànimement per a ell. El tercer grau suposa la sortida de l'intern durant el dia per treballar o fer activitats formatives o de tractament encaminades a la reinserció. Pujol haurà de tornar a la presó a dormir i perquè el personal de tractament mantingui la supervisió del cas, amb entrevistes de seguiment i els controls corresponents. Ha d'estar-se al centre un mínim de vuit hores diàries. El cap de setmana pot estar-se a casa seva i tornar a la presó diumenge al vespre.

Les mesures de seguretat en aquests centres oberts són més atenuades i hi ha més contacte amb el medi comunitari perquè l'intern s'incorpori progressivament a la vida en llibertat. A Catalunya, un de cada tres condemnats comença el compliment de la pena amb un tercer grau (799 de 2.635 el 2018). En total, de les 8.484 persones que compleixen pena de presó, 1.650 ho fan en aquest règim, cosa que suposa el 26% dels interns classificats.

Els criteris tècnics que es valoren per aprovar una proposta de classificació inicial en tercer grau són la longitud de la pena, el risc de reincidència o de trencament de condemna, les característiques personals i socials del pres, si es tracta del primer ingrés, el suport familiar, si té feina a fora, la conducta al centre i la participació en el seu programa individual de tractament, entre d'altres.