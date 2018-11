El PDECat diu que el PSOE "arriba tard" per fer canviar el seu vot sobre els pressupostos: "És un no madur"

El PDECat no donarà suport als pressupostos de l'Estat: "El PSOE ha fet tard". D'aquesta manera, el president del partit ha tancat la porta a canviar el seu posicionament respecte als comptes de l'Estat, ja que considera que Pedro Sánchez no ha fet cap gest ni amb la repressió ni per resoldre políticament el conflicte a Catalunya. "El PSOE ha fet tard a l'hora de fer accions concretes en tots els processos judicials indignes amb els nostres presos polítics. Ha tingut quatre mesos per fer-ho i no ho ha fet. El nostre no als pressupostos és madurat i a hores d'ara no contemplo la possibilitat de canviar el sentit del vot", ha afirmat Bonvehí.

El president del PDECat ha explicat que ha compartit amb tota l'executiva la reunió que van mantenir la setmana passada senadors i diputats a Madrid amb el president de la Generalitat, Quim Torra. Bonvehí ha afirmat que va anar "bé" i que, entre altres coses, van parlar de la necessitat de traslladar els "consensos" de Catalunya al Congrés de Diputats -com portar la reprovació del rei Felip VI que es va aprovar al Parlament també a la cambra espanyola-. "Denunciarem la repressió també al Senat i al Congrés", ha expressat.

"Torra ens ha demanat molta fermesa en contra de la monarquia, la repressió i a favor de l'autodeterminació", ha considerat. Ara bé, ha dit que en les qüestions sectorials el PDECat decidirà el seu vot en funció dels interessos de la ciutadania de Catalunya. "Ho analitzarem i si ens convé votar coses concretes d’una llei que millori l'autogovern, votarem que sí", ha afirmat, deixant clar, però, que el govern espanyol no pot comptar per sistema amb el suport del PDECat.

El president de PDECat també ha criticat l'anunci del govern espanyol de reunir-se amb el president de la Generalitat el 21 de desembre, ja que consideraven que calia un tracte bilateral amb la Generalitat -des de Presidència afirmen que encara no tenien constància que la data estigués tancada-. "Quedarà barrejada amb no sé ben bé què", ha dit en al·lusió a la reunió del consell de ministres que està prevista per al mateix dia a Barcelona. En tot cas, Bonvehí ha dit que espera que en aquesta reunió Sánchez presenti la seva proposta política per resoldre el conflicte a Catalunya.

Reunió amb Puigdemont a Waterloo

Bonvehí ha explicat que aquest cap de setmana diversos dirigents locals i ell mateix s'han reunit amb l'expresident de la Generalitat a Waterloo, on han analitzat l'actualitat política. Van abordar, entre altres coses, les eleccions municipals en què el PDECat es presentarà amb la marca de Junts per Catalunya. "Hem parlat de moltes coses", ha considerat Bonvehí.

L'excepció, però, podria ser Barcelona, on Bonvehí ha obert la porta a presentar-se amb la Crida. Ha dit, així, que estan treballant la fórmula el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, l'alcaldable del PDECat, Neus Munté, i el president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez.

Sobre l'encaix amb la Crida, Bonvehí ha admès que van parlar-ne amb Puigdemont però que no han concretat encara quina ha de ser la fórmula. "Hi ha moltes maneres", ha afirmat, i s'ha negat, però, a avançar quines poden ser les opcions.

Pel que fa a les eleccions europees, Bonvehí ha rebutjat la proposta d'Arnaldo Otegi d'una aliança entre totes les forces independentistes de l'Estat i ha considerat que el PDECat està treballant amb una llista unitària independentista dels partits de Catalunya o en les seves aliances tradicionals amb el PNB.

La sentència del Tribunal de Comptes: "És un càstig per castigar"

"És un càstig per castigar, és una sentència política. Nosaltres denunciarem aquest funcionament de la justícia espanyola que és de tot menys justícia", ha expressat. "Animarem els nostres exconsellers i l'expresident Artur Mas a presentar un recurs d'apel·lació a la justícia ordinària i, si cal, anirem a instàncies europees", ha expressat Bonvehí. El president del PDECat, que ha remarcat que ell va ser present en el judici, ha argumentat que hi ha despeses que no es poden imputar els responsables del Govern el 2014 i s'ha referit, concretament, als ordinadors que es van fer servir per la consulta de 9-N i que ara són a les escoles. "Els exconsellers no l'han fet servir pel seu ús personal", ha afirmat.

Sobre Marchena

Sobre Marchena, Bonvehí ha considerat que el seu nomenament al capdavant del Consell General del Poder Judicial és un "premi" per haver tingut mà dura contra els líders del Procés i ha constatat el seu rebuig. Tampoc s'ha mostrat optimista amb el nou jutge que s'ocuparà del Procés, ja que ha dit que és un magistrat "pròxim" a les tesis de Marchena. Sigui com sigui, Bonvehí ha dit que està convençut que tard o d'hora la justícia, sigui l'espanyola o l'europea, els donarà la raó.