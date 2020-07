El PDECat i Puigdemont es disputen la marca de JxCat

L’anunci de l’expresident Carles Puigdemont de convertir en un partit polític l’espai de Junts per Catalunya (JxCat) ha enrarit encara més les relacions amb la direcció del PDECat. Si fins ara s’havien estalviat les crítiques en públic, aquest divendres el portaveu del partit, Marc Solsona, va carregar obertament contra el moviment de l’expresident i li va advertir dues coses: que la marca de JxCat és seva i que el PDECat no permetrà la doble militància amb la nova formació. “Es pot intentar confondre la gent, però el que és clar és que JxCat és un partit registrat pel PDECat”, va afirmar en una entrevista a El Periódico, reivindicant la propietat de la marca. I va afegir: “El PDECat no preveu la doble militància. Igual que va passar amb el Partit Nacionalista de Catalunya, hauran de prendre una decisió i deixar el partit”.

L’encarregada de respondre al portaveu del PDECat no va trigar a disparar. La diputada i portaveu a Barcelona, Elsa Artadi, li va dir que el nom de JxCat pertanyia al més d’un milió de votants de la formació. En una entrevista a la SER Catalunya, Artadi -que és del nucli més pròxim a l’expresident- va assegurar que la marca anava “més enllà” del Partit Demòcrata i que s’identificava amb Puigdemont. La diputada va situar el nou partit de l’excap de l’executiu en el “centre progressista”, remarcant que està obert a tothom, també les persones que provinguin de Convergència.

La marca de JxCat serà un dels temes clau en les converses dels pròxims dies, perquè és una de les eines negociadores del PDECat des del principi de l’ordenació de JxCat -es va registrar com a partit el 2018-. De fet, durant les eleccions espanyoles del 2019 Jordi Sànchez i David Bonvehí van signar un pacte, encarat a elaborar les llistes electorals, en què es comprometien a no fer servir la marca de JxCat si no hi havia acord entre les dues parts.

Malgrat que l’anunci de Puigdemont de fer un nou partit s’ha llegit com un cop de porta del PDECat, la veritat és que s’han mantingut contactes entre Sànchez i Bonvehí i també Puigdemont per intentar evitar la trencadissa. En aquests moments tot apunta que les dues formacions anirien separadament a les eleccions, però hi ha qui manté l’esperança de trobar un encaix a última hora. Una fórmula que -opina un observador de les negociacions- no hauria de trigar a arribar perquè no empitjori encara més l’esquerda entre la direcció del PDECat i Puigdemont. Uns altres consultats ja veuen molt difícil qualsevol pacte i algunes veus fins i tot creuen que ja hi ha gent -encara que sigui una minoria- a les dues bandes que no vol cap acord: els que prefereixen un PDECat situat clarament a la dreta i els de la Crida, que no volen tenir res a veure amb membres de l’herència de l’antiga Convergència.

Consulta a la Crida

Mentre el PDECat ha optat per no moure fitxa davant l’anunci de Puigdemont, sí que ho farà la Crida. Aquest divendres el secretari general, Toni Morral, va enviar una carta als associats per comunicar-los que hi haurà una consulta sobre el futur de l’organització en relació amb el partit de Puigdemont. “Segons el criteri del govern de la Crida, s’ajusta als nostres valors fundacionals”, hi deia. La setmana que ve la direcció decidirà la pregunta concreta que plantejarà a les bases, amb la previsió que donin suport majoritàriament a la nova organització de l’expresident.