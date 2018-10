El PDECat valora que Sánchez descarti el delicte de rebel·lió per als presos polítics

El president del PDECat, David Bonvehí, ha valorat aquest dijous que l'afirmació del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en què recordava que el delicte de rebel·lió només el poden cometre militars i civils armats, "podria ser un inici, però amb això no n'hi ha prou "perquè la seva formació doni suport als pressupostos generals de l'Estat (PGE). En una entrevista a RNE, Bonvehí ha valorat que Pedro Sánchez hagi canviat les formes i el to amb Catalunya, tot i que "no està fent tampoc cap gest ni acció per entendre la situació política de Catalunya".

"Entén i escolta més la societat catalana, això ja és un pas", ha insistit, tot i que ha recordat que per donar suport als pressupostos exigeixen des del seu partit un gest amb els presos polítics i que el govern espanyol insti l'Advocacia i la Fiscalia de l'Estat a canviar de posició, així com un diàleg sobre el conflicte polític que passi per un referèndum. Ha assegurat que al Congrés el PDECat i ERC van junts en la votació dels PGE i que hi ha una "estratègia conjunta" del Govern, i encara que són dos grups parlamentaris amb dues veus, l'estratègia ha de ser única, ha puntualitzat.

Bonvehí ha ressaltat que fa mesos que esperen una proposta de solució per a Catalunya del president Sánchez, però en tot cas ha recordat que la "línia vermella" serà que el referèndum final ha de preguntar sobre la independència de Catalunya.