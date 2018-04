El PDECat defensa la investidura de Sànchez i defuig pronunciar-se sobre un pla D si és vetat pel Suprem

El PDECat ha defensat aquest dilluns la investidura de Jordi Sànchez per esgotar totes les vies jurídiques existents arran del pronunciament del comitè de drets humans de l'ONU, que va instar Espanya a respectar els drets polítics de l'exlíder de l'ANC. En cas que el Tribunal Suprem torni a vetar la seva assistència al ple, el partit ha defugit pronunciar-se sobre un pla D o sobre si s'ha de retornar a la casella de sortida amb Carles Puigdemont. "Ara estem en l'etapa de Jordi Sànchez", ha dit la portaveu del partit, Marta Senserrich, que ha recordat que respecte el primer cop que es va proposar l'exlíder de l'ANC per a la presidència de la Generalitat, ara hi ha un pronunciament de les Nacions Unides.

Davant les veus, com la de Clara Ponsatí o l'ANC, que reclamen tornar a proposar Carles Puigdemont com a presidenciable, un cop alliberat, Senserrich ha dit que va ser el mateix president de la Generalitat qui va proposar Sànchez. "El PDECat li fa costat", ha dit.

"Hem de posar davant un mirall l'Estat i el jutge Pablo Llarena", ha defensat la portaveu del PDECat avançant-se a una altra possible negativa del jutge del Tribunal Suprem.

Crida a participar a la manifestació del 15 d'abril

Senserrich també s'ha sumat aquest dilluns a la crida al diàleg que va fer el president, Carles Puigdemont, a la sortida de la presó de Neumünster, a Alemanya. "Tot passa pel diàleg, que és imprescindible. Fa molt que el reclamem i a l'altre cantó no hi hem trobat ningú", ha assegurat la portaveu del partit, Maria Senserrich. Així, ha reclamat l'alliberament dels presos polítics, després que la justícia alemanya hagi descartat l'extradició per rebel·lió per Puigdemont. "No s'entén que a Alemanya els jutges investiguin els fets i a Espanya s'inventin el relat. Això fa que hi hagi persones a la presó injustament", ha assegurat la portaveu.

La portaveu ha carregat contra el govern de Mariano Rajoy, davant la negativa a dialogar amb Puigdemont i ha criticat que continuïn fent declaracions similars al "A por ellos". "Estan dient que aquells que no pensen igual patiran mesures. Això no va d'independència, va de democràcia. Rajoy va en contra de la direcció d'Europa i dels principis bàsics dels ciutadans", ha sentenciat.

Senserrich ha denunciat la "persecució constant" de l'Estat contra les persones que han defensat els "drets polítics i democràtics" del país, en al·lusió als encausats dels Mossos d'Esquadra, entre ells el major Josep Lluís Trapero; l'alcalde de Molins de Reis Josep Ramon Casals que demà ha de declarar a la ciutat de la justícia per l'1 d'octubre; i la cúpula de Telecomunicacions de la Generalitat que està citada aquest dilluns a declarar davant la Guàrdia Civil com a investigatda. És per això que des del PDECat han cridat a la participació de la manifestació convocada per entitats i sindicats el proper 15 d'abril per reclamar l'alliberament dels presos.

Satisfacció per l'alliberament de Puigedmont

Senserrich també ha assegurat que el PDECat està molt "satisfet" amb l'alliberament de Puigdemont, ja que posa en qüestió la causa judicial que investiga el Tribunal Suprem.

"Continuarem pujant a Alemanya els cops que faci falta, per les qüestions judicials i polítiques, perquè el president tingui el nostre suport sempre", ha dit, posant en valor que el coordinador d'organització del PDECat, David Bonvehí, va viatjar a Alemanya aquest cap de setmana amb el grup parlamentari de JxCat i Puigdemont.