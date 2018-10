El PDECat fa pinya amb Torra sobre l’estratègia a Madrid

Malgrat els dubtes amb la política que el partit ha de fer a Madrid i la pluralitat d’opinions en el si de la direcció, ahir el PDECat va acordar mantenir-se en el no als pressupostos de Pedro Sánchez i fer pinya amb el govern de Quim Torra. Després d’una reunió maratoniana de dotze hores a Barcelona, el partit va acordar que es mantindrà en el no als comptes del PSOE i Podem si no hi ha “moviments amb els presos polítics” i “no s’entoma seriosament” una oferta per resoldre el conflicte polític a Catalunya. “Hem constatat el ple suport al govern de Catalunya, convençuts que la seva fortalesa serà la millor manera d’afrontar les sentències dels presos polítics quan es produeixin”, afirmaven ahir en una circular de resum sobre la jornada enviada a la militància. Una contundència que contrasta amb els sectors que conviuen dins el partit, que serien més propensos a no tancar la porta tan aviat a Pedro Sánchez.

D’altra banda, i malgrat el malestar de sectors del partit pel paper de JxCat al Parlament en les suspensions, també van acordar fer costat al president. Tenint en compte, a més, que la incidència que té el PDECat en l’estratègia al Parlament és molt menor de la que té al Congrés.

Segons fonts del partit, la trobada va anar bé per contrastar les opinions que conviuen dins el PDECat entorn de l’estratègia que ha de seguir el sobiranisme a partir d’ara. “Des de l’assemblea no ens havíem pogut trobar per fer un debat a fons”, afirma un membre de la direcció, que afegeix que aquestes trobades s’aniran fent periòdicament. Segons va informar ahir el partit, la pròxima cita serà el novembre a Waterloo amb l’expresident Carles Puigdemont, impulsor també de la Crida Nacional per la República, per abordar la relació que hi tindrà el partit.

Encarar les municipals

Una de les qüestions que van quedar clares ahir, segons expliquen fonts coneixedores de la trobada, és que el PDECat ha de fer el seu camí paral·lelament al que faci la Crida, i per això la trobada es va centrar en els comicis locals, l’organització interna i els pressupostos del partit d’enguany. “El repte més important que tenim al davant és guanyar les eleccions municipals”, reiteren fonts del PDECat, que ratifiquen la decisió de concórrer-hi com a Junts per Catalunya a tots els municipis. Exceptuant, afegeixen, el que pugui passar a Barcelona. “Aquí no hi ha debat”, afirmen des de la direcció, i asseguren, a més, que ja hi ha aquest “pacte tàcit” amb els impulsors de la Crida que sigui així, perquè la Crida no es presentarà a aquestes eleccions. Fins ara, en aquesta qüestió, els alcaldes s’han mostrat alineats amb el president del partit, David Bonvehí, que defensa centrar els esforços en les municipals amb la marca JxCat. A partir d’ara, de fet, s’impulsa una comissió de treball per engegar la maquinària de cara a aquests comicis.

Malgrat les hores de reunió i la imminent fundació de la Crida, no es va abordar l’encaix que ha de tenir el PDECat amb el moviment. Membres de la direcció consultats per l’ARA afirmen que ara el punt de consens és esperar que es constitueixi la Crida el dia 27 a Manresa. Tal com va explicar ahir l’ARA, la direcció del PDECat no s’implicarà en la fundació i bona part dels quadres del partit encara no s’han fet “fundadors” del nou espai polític (pagant 10 euros) per participar en aquesta primera convenció on Puigdemont concretarà què ha de ser el nou espai.

Bona part dels quadres consultats recelen que sigui una organització política (“Jo de partit ja en tinc un”, reiteren) i es neguen a diluir-s’hi. És per això que seran fonamentals -per definir l’actitud del PDECat davant el moviment- els documents que la Crida presenti a Manresa. Es faran públiques dues ponències, una d’estratègia política i un altra d’organitzativa, en què es detallarà l’estratègia per assolir la república (en teoria l’objectiu únic del moviment) i com s’ha d’articular el nou espai al territori.

A propòsit de les ponències, els impulsors de la Crida expliquen que la d’organització “s’assemblarà més a la d’una plataforma” que a l’estructura d’un “partit”, malgrat que s’ha registrat la marca al ministeri de l’Interior i que s’escollirà una “direcció”. Aclareixen que els membres de la Crida es podran organitzar internament en funció de les “tendències ideològiques” .

La proposta dels impulsors se sotmetrà a un procés de debat telemàtic fins al 6 de desembre, durant el qual el PDECat també haurà de definir el seu paper en tot això.