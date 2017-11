El PDECat reforça la seva direcció amb la vista posada al post 21-D

Amb un perfil baix durant la campanya arran de la creació de Junts per Catalunya, el PDECat ja actua amb la vista posada a l'escenari postelectoral. La coordinadora general, Marta Pascal, ha proposat reforçar la seva direcció -reduïda des de fa mesos arran del debat de les incompatibilitats- i, segons ha avançat 'La Vanguardia' i ha confirmat l'ARA, entre demà i dissabte els associats votaran si ratifiquen els cinc noms proposats per formar part de la direcció: Montserrat Candini, Lluís Font, Meritxell Ruiz, Ferran Bel i Maria Senserrich.

Tots cinc cobriran les quatre vacants que van quedar amb la sortida d'Elsa Artadi -que a més ha deixat recentment el partit-, Lluís Guinó, Albert Batet i la mateixa Candini arran de la polèmica per les incompatibilitats, a més de la vacant que deixarà David Saldoni, que plega en no poder compatibilitzar totes les seves responsabilitats i que algunes fonts situen com a aspirant a substituir Miquel Buch al capdavant de l'Associació Catalana de Municipis.

Amb aquest moviment -que Pascal ja havia anunciat fa mesos que pretenia fer-, la líder del PDECat aspira a reforçar la formació de cara a l'escenari que s'obri després del 21-D, un escenari que no es presenta senzill per al Partit Demòcrata, amb poc pes dins de la llista de Junts per Catalunya i, per tant, pocs altaveus dins del Parlament la pròxima legislatura.