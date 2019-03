El PNB ajorna la decisió sobre la coalició amb JxCat a les europees

El PNB s’ha donat més temps per decidir quina opció escollir de cara a les eleccions europees del 26 de maig. La decisió del PDECat de situar Carles Puigdemont com a cap de llista, no per esperada ha provocat en el PNB menys desassossec, perquè als 'jeltzales' no els agraden cap de les dues vies que se’ls obren a partir d’ara: tant l’aliança amb els independentistes catalans com la de presentar-se només amb Coalició Canària i altres forces regionalistes menors. La primera d’aquestes opcions faria saltar feta miques la seva estratègia de moderació. I la segona no li garantiria que Izaskun Bilbao Barandika es torni a seure al Parlament Europeu.

La reunió de Sabin Etxea ha acabat cap a les nou de la nit i ha sigut inusualment llarga. El tema ho feia necessari. Els 'jeltzales' volen avaluar si han de mantenir la coalició del 2014, ja que, quan n’havien parlat amb els seus socis del PDECat, encara no hi havia sobre la taula la figura de Puigdemont.

La majoria dels membres de l’Euskadi Buru Batzar, el comitè executiu del partit, inclòs el lehendakari, Iñigo Urkullu, pensen que el rumb que estan prenent els fins ara socis catalans és un salt al buit del qual han de fugir. Una coalició amb un PDECat abocat a una estratègia que els nacionalistes bascos veuen radical –i més amb Puigdemont al capdavant– seria en termes electorals un enorme risc per al PNB.

El partit que presideix Andoni Ortuzar veu en aquest contagi de radicalitat (de bloqueig) un evident obstacle per revalidar el lideratge que ara mateix mantenen en les tres diputacions forals i en les capitals del País Basc. L’avançament electoral de les generals també incideix de manera negativa en les seves expectatives de vot. Un aliat com Puigdemont provocaria que el sector constitucionalista que els va votar fa quatre anys tornés ara al seu espai natural: el PSE i, sobretot, el PP.

Mentre el PNB resol el dilema, el seu principal rival a Euskal Herria, EH Bildu, ha tancat un acord de llarg recorregut amb ERC tant a Europa com al Congrés i al Senat. Els 'jeltzales' han passat dels dubtes al desencant i ara estan en el desassossec.