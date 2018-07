El PP preguntarà per les ulleres de sol de Pedro Sánchez en el seu viatge amb helicòpter a Torrejón d'Ardoz

El portaveu adjunt del Partit Popular al Congrés, Carlos Floriano, ha registrat una bateria de preguntes sobre el viatge que va fer el president espanyol, Pedro Sánchez, amb l'helicòpter Super Puma, a Torrejón d'Ardoz aquest cap de setmana. D'aquell viatge, el compte de Twitter oficial de la Moncloa, va publicar una sèrie d'imatges en les que es podia veure el president del govern espanyol amb ulleres de sol, i Carlos Floriano no perdrà l'oportunitat de preguntar-li tot un seguit de preguntes iròniques com ara si les ulleres de sol que va utilitzar són graduades.

🕶️Le vemos dentro del avión revisando unos documentos con gafas de sol puestas

¿son graduadas? pic.twitter.com/5GDnkY8iLL — GrupoPopularCongreso (@GPPopular) 2 de julio de 2018

Floriano també preguntarà sobre el cost del viatge, el trajecte i quantes vegades s'ha utilitzat aquest helicòpter per part d'altres presidents espanyols. El Súper Puma és el mitjà aeri que utilitzen els presidents del govern espanyol per trajectes curts i mitjans per desplaçar-se de forma ràpida. Pel que sembla, aquest ha sigut utilitzat per altres presidents com José Luís Rodríguez Zapatero, però no per Mariano Rajoy, que des que va tenir un accident amb helicòpter no ha utilitzat més aquest transport.També preguntarà si aquest mateix viatge de 25 quilòmetres no es podia fer per carretera.

🤔¿Sabía el Presidente que la distancia entre Moncloa y la base de Torrejón de Ardoz es de poco más de 25 km? — GrupoPopularCongreso (@GPPopular) 2 de julio de 2018

📸¿Era necesario realizar tan corto trayecto en helicóptero para hacerse la foto publicada en Twitter del presidente con el Super Puma detrás o simplemente, se aprovechó la circunstancia, aunque el viaje fuera mucho más caro que en coche? — GrupoPopularCongreso (@GPPopular) 2 de julio de 2018