El PP busca que el Congrés reprovi l'actitud de Colau i Torrent al sopar del MWC

El PP presentarà una proposició no de llei al Congrés de Diputats per censurar l'actitud de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del Parlament, Roger Torrent, durant el sopar de benvinguda del Mobile World Congress, en el qual no van participar en el besamans a Felip VI. La vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, ha explicat aquesta iniciativa, que defensarà "la celebració a Espanya del MWC" i s'exigirà "lleialtat institucional" a més de censurar les "actituds oportunistes" que segons ella "poden posar en risc la celebració d'un esdeveniment tan important com el Mobile World Congress".

Levy ha considerat que el MWC "difereix molt de l'independentisme, perquè el MWC és obrir-se i l'independentisme és posar fronteres i restar oportunitats", i ha acusat Torrent i Colau de "jugar amb el futur de tothom" amb les seves "deslleialtats". Segons la membre de l'executiva popular, els independentistes intenten "deslegitimar les institucions constitucionals", i els ha advertit que "fracassaran".

La PNL pretén que totes les forces polítiques es comprometin a "no jugar amb els interessos de tots els espanyols" quan ostentin responsabilitats institucionals. Segons ella, l'independentisme ha encetat un camí "condemnat al fracàs".

El PSOE s'hi suma

En la mateixa línia, el PSOE també ha censurat l'actitud de Colau i Torrent de desatendre les seves obligacions" per la seva actitud durant el sopar de benvinguda del MWC. El secretari de política econòmica del partit, Manuel Escudero, ha acusat l'alcaldessa de Barcelona d'estar "jugant amb foc" i d'haver optat per la "confrontació institucional".