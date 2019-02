El PP i Cs apel·len a la unitat i a donar el protagonisme a la societat civil a la manifestació de Colón

El PP i Cs ajornen uns dies la seva rivalitat a la dreta i apel·len a la unitat de cara a la manifestació d'aquest diumenge contra Pedro Sánchez a la plaça Colón de Madrid. Després que Pablo Casado elevés el to aquest dijous contra el president espanyol –li va dir "traïdor", "incompetent" i "mentider compulsiu"–, Albert Rivera ha evitat valorar les seves declaracions i defensar la necessitat de fer un clam unànime a favor de convocar eleccions després de la polèmica pel relator. El president del PP en una entrevista a la Cope aquest divendres ha anunciat que es llegirà un manifest conjunt i ha defensat que "tots els presidents dels partits constitucionalistes tinguin el mateix protagonisme". "És la millor moció de censura que se li pot fer a Pedro Sánchez", ha assenyalat.

En la mateixa línia, Rivera ha destacat que la mobilització ha de tenir com a "nexe comú posar fre al desafiament separatista i a la deriva irresponsable a la qual ha entrat Sánchez, que està traint els principis de la Constitució". Malgrat l'assistència de Casado, Rivera i també del líder de Vox, Santiago Abascal, el president de Cs ha subratllat en una entrevista a Onda Cero que es tracta d'una "manifestació de la societat civil".

Sobre les afirmacions de Casado, Rivera ha anotat que "seria irresponsable començar a posar el dit a l'ull i opinar sobre el que diu cadascú", i després ha defensat que "les exageracions mai són bones i que la situació és suficientment greu". "Cadascú té les seves maneres d'explicar les coses", ha contestat el líder de Cs, que no ha volgut entrar a criticar el seu rival a la dreta. Rivera i Casado han posat l'accent en les seves entrevistes en la necessitat que els espanyols s'expressin a les urnes per rebutjar la gestió del govern socialista amb el conflicte català. De fet, en la línia del que ja ha anat expressant els últims dies, el president de Cs ha donat per fet que Sánchez ha acceptat els 21 punts que li va plantejar Quim Torra i l'ha acusat "d'acceptar el marc mental del separatisme".

Aquest dijous no es preveia que líders autonòmics del PP com ara Juanma Moreno i Alberto Núñez Feijoó poguessin assistir a la mobilització per problemes d'agenda. Finalment, però, s'han organitzat i tant el president gallec com l'andalús seran a Colón diumenge al migdia. En canvi, no hi assistirà el líder dels populars a Euskadi, Alfonso Alonso, que té un compromís en un homenatge a una víctima d'ETA.

Qui també ha confirmat la seva presència a la concentració és el col·lectiu d'ultradreta Hogar Social, que en una piulada a Twitter han argumentat el fet de sumar-s'hi: "Per la unitat dels espanyols davant de qui ens divideix, davant dels patriotes de 'polsereta' i comptes a l'estranger, davant dels polítics separatistes".

📍Este domingo 10 de febrero a las 11:00h acude con nosotros a la concentración por la “Unidad de España”.



👉🏻 Por la unidad de los españoles frente a quienes nos dividen



👉🏻 Frente a los patriotas de pulserita y cuenta en el extranjero



👉🏻 Frente a los políticos separatistas pic.twitter.com/fCrKiZziyb — Hogar Social (@HogarSocial_) 7 de febrero de 2019

Zaragoza (PSC): "Els veurem als tres competint a veure qui és més fatxa"

Tot i la voluntat de no mostrar diferències al flanc de la dreta i l'extrema dreta, el coordinador del PSC al Congrés, José Zaragoza, ha volgut furgar en la rivalitat que mantenen Casado, Rivera i Abascal. En una entrevista a RAC1 ha carregat contra la manifestació que impulsen tots tres. "Aquest diumenge els veurem als tres competint a veure qui és més fatxa", ha dit en relació al PP, Cs i Vox. Zaragoza ha considerat que tant Pablo Casado com Albert Rivera estan "emmanillats amb els resultats de Vox a Andalusia" i ha afegit que, en el cas del líder popular, "ha perdut el sentit comú": "Quan has d’arribar a l’insult personal demostra que no tens arguments per guanyar l’altre", ha argumentat