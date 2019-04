Cs i PP impugnen a la Junta Electoral Central la candidatura de Puigdemont, Comín i Ponsatí a les europees

Ciutadans i el PP han presentat un escrit davant la Junta Electoral Central (JEC) demanant que s'exclogui de la candidatura de JxCat l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí. En dues sol·licituds presentades davant la JEC argumenten que no es poden presentar perquè estan "fugats" de la justícia i no reuneixen les condicions com a "electors", a la que inclouen l'obligació d'estar inscrit en el cens electoral vigent. Per als partits constitucionalistes, Puigdemont, Ponsatí i Comín haurien d'estar inscrits al Cens Electorals de Residents Absents (CERA), que és on es registren les persones amb nacionalitat espanyola que resideixen a fora. Tanmateix, per realitzar aquest tràmit és necessari acudir a l'ambaixada espanyola, la qual cosa implicaria la detenció dels exmembres del Govern.

Fonts de JxCat informen que presentaran al·legacions i neguen la major: afirmen que tenen els drets polítics "intactes" i que es poden presentar a les eleccions -no han estat inhabilitats- i recorden que tant Jami Matamala com l'exconseller Lluís Puig, també exiliats, són candidats a les eleccions al Senat. Afegeixen que és una "maniobra" del PP i Cs per intentar que l'expresident no es pugui presentar a les eleccions, ja que, defensen, podrà agafar l'acta d'eurdiputat (malgrat que l'Eurocambra ha dit que és necessari, abans, passar per Madrid).

Respecte el cens, des de JxCat responen que Puigdemont està inscrit el cens, "però que en tot cas tampoc no seria imprescindible per poder-se presentar a les eleccions, segons la llei" -argumenten-.