El PP demana el 155 després de l'actuació dels CDR als peatges i convida Torra a exiliar-se

El PP continua amb la seva línia dura contra la Generalitat i contra el govern espanyol. El secretari general del Partit Popular, Teodoro García Egea, ha assegurat aquest dilluns que a Catalunya "s’estan sobrepassant tots els límits", en al·lusió a l’actuació als peatges aquest diumenge dels CDR. García Egea ha tornat a demanar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que apliqui l’article 155 de la Constitució. "És el moment de posar ordre a Catalunya", ha assegurat.

El número dos dels populars també ha demanat al president de la Generalitat, Quim Torra, que s’exiliï a Brussel·les, com Carles Puigdemont, si no respecta la carta magna. "Torra té dues vies per escollir, i cap és l’eslovena que proposa: posar en marxa la via espanyola de respectar la Constitució i la llei o posar en marxa la via Brussel·les", ha dit.

El secretari general del PP ha acusat Quim Torra de "promoure" els talls a les autopistes i el "conflicte al carrer posant-se del cantó dels que fan impossible una vida en pau". També ha insistit en la urgència que l'Estat prengui el control de la policia catalana. "Els Mossos no hi ha ningú que els defensi", ha assegurat. García Egea ha aprofitat per carregar contra Sánchez per no garantir "el correcte funcionament" de les infraestructures i institucions.

Blanquejar Torra

En la mateixa línia, Ciutadans també ha criticat durament Torra per defensar la via eslovena i ha carregat contra Sánchez per "blanquejar" el president de la Generalitat. La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha utilitzat la mateixa paraula per definir el que fan el PP i Cs amb l'extrema dreta de Vox per explicar el que, suposadament, fa Sánchez amb el cap de l'executiu català. "Per quedar-se uns mesos més a la Moncloa han estat blanquejant Torra", ha dit Arrimadas en una entrevista a Antena 3.