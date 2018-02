PP i PSC acusen Colau i Torrent de "postureig" per haver plantat el rei

PP i PSC han fet aquest dilluns la mateixa crítica a la plantada al rei Felip VI de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del Parlament, Roger Torrent, en la recepció al Mobile World Congress (MWC). Tant el portaveu dels populars, Santi Rodríguez, com el líder del partit socialista, Miquel Iceta, han acusat les dues autoritats de fer "postureig". "És una mica ridícul no anar a la recepció però després sopar amb ell", ha considerat Iceta en declaracions a la SER, i ha demanat que es preservin els papers institucionals i es pensi en tots els ciutadans. "Cal atendre les obligacions institucionals en benefici i representació de tots", ha dit.

Per la seva banda, Rodríguez ha considerat que "no donar la mà al cap d'estat" forma part "del postureig clàssic de Colau i els independentistes". "Després ho van fer durant el sopar, l'autèntic acte d'inauguració al Congrés", ha insistit, i ha destacat el discurs del rei, "un discurs fet amb respecte i cortesia, cosa que Torrent no va tenir en la seva intervenció al Col·legi d'Advocats", divendres passat.

En roda de premsa a la seu del partit, ha lamentat "la utilització partidista que algunes persones estan fent del MWC": "L'únic que aconsegueixen amb aquestes actituds", a les quals ha afegit el repartiment de llaços grocs que els CDR han fet entre els assistents, "és perjudicar Catalunya". Rodríguez ha desitjat que "aquest sarau no signifiqui la pèrdua del MWC, perquè seria un dany extraordinàriament important per a l'economia catalana". "Juguen amb el pa de molta gent", ha sentenciat.

En el mateix sentit s'ha expressat el primer secretari del PSC, que ha insistit que la plantada de Colau i Torrent al rei "per descomptat no ajuda" a la continuïtat del MWC. "Arribar a un lloc i veure que no es rep bé ni el cap d'estat segur que no és bo, i és una actitud impròpia de qui ha d'imposar per sobre de tot l'interès de la ciutat", ha afirmat.

També el ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha considerat aquest dilluns que la plantada al besamans del rei per part d'Ada Colau i Roger Torrent no era oportuna tenint en compte la "situació tan delicada" del Mobile. "Francament no s'entén", ha remarcat sobre el gest de l'alcaldessa i el president del Parlament. Nadal ha assegurat que hi ha "risc" que el MWC deixi de celebrar-se a la capital catalana. "De risc n'hi ha, ara i des d'abans", ha dit, i ha afegit que el Procés està "creant un cert nerviosisme".

Per la seva banda, el portaveu del PP al Parlament, Alejandro Fernández, ha dit que la plantada al rei "perjudica" un "esdeveniment de lideratge internacional que sembla que es volen carregar". "És una actitud infantil i de falta d'institucionalitat i de respecte a la gent que es guanya la vida en aquest sector", ha afirmat en declaracions a RNE.

Els comuns subratllen la "desafecció" cap a la Corona

Preguntats per la decisió de Colau i Torrent de no rebre el Felip VI, els comuns han avalat la seva absència al besamans per la "creixent desafecció" que es viu envers la monarquia, sobretot arran del discurs del rei del 3 d'octubre, que "no va ser institucional, sinó de part", en paraules del coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech. "S'evidencia la crisi de legitimitat", ha apuntat el líder dels comuns, que ha recordat la manifestació d'aquest diumenge a la plaça Urquinaona en senyal de rebuig al rei.

Davant les amenaces que el Mobile pugui deixar Barcelona a causa del clima polític, Domènech ha assegurat que la presència de la fira a la capital catalana està "garantida" i ha criticat els "partits conservadors" d'inocular "por". "Quan hi ha tensió política, els interessa dir que l'economia anirà fatal", ha denunciat Domènech, que ha subratllat la "irresponsabilitat" del govern del PP. El cap de files dels comuns s'ha mostrat partidari que la ciutadania pugui decidir si la figura del cap d'estat ha de seguir imposant-se per motius hereditaris.