El PP, sobre les citacions al Suprem: "És un senyal que la democràcia gaudeix de bona salut"

Davant les cinc citacions judicials previstes per aquesta setmana, el PP no ha mogut ni un mil·límetre el seu discurs en defensa de l'estat de dret. El mateix matí que declaraven les dirigent d'ERC i el PDECat, Marta Rovira i Marta Pascal, el secretari general del PP, Santi Rodríguez, ha sortit en roda de premsa i ha tret pit del funcionament de la justícia espanyola. Així, pel dirigent popular les declaracions dels líders independentistes són "un senyal que la democràcia gaudeix de bona salut".

En aquest sentit, Rodríguez ha reiterat que la justícia actua davant les persones que "vulneren les lleis i desafien l'Estat". Considera, doncs, que els líders independentistes que "van contribuir al que va passar el setembre i l'octubre de l'any passat, hagin de respondre davant la justícia". "Aquí tots som iguals davant la llei i hem de respondre davant la justícia", ha avisat el dirigent popular.

Petició a Torrent perquè faci córrer el rellotge per la investidura

Pel que fa a la investidura, Santi Rodríguez ha tornat a demanar al president del Parlament, Roger Torrent, que iniciï una nova ronda de contactes per tal de buscar un candidat alternatiu a Carles Puigdemont i que "el rellotge comenci a córrer", en referència als dos mesos establerts pel reglament per repetir eleccions.

"Ens agradaria que un candidat que fos constitucionalista, però si això no pot ser i ha de ser dels grups independentistes, que almenys estigui en disposició efectiva de sotmetre's a un debat d'investidura", ha demanat el dirigent popular en roda de premsa. En aquest sentit, en referència a la petició de Ciutadans de celebrar un ple extraordinari que serveixi per desbloquejar la situació política, Rodríguez ha avisat que la convocatòria d'un ple d'aquestes característiques "no resol la situació", sinó que considera que la persona que pot desbloquejar-la és el president del Parlament "iniciant una nova ronda de contactes".

El secretari general del PP a Catalunya també ha confirmat, tal com explica avui l'ARA, que han rebut trucades per part de Ciutadans per reclutar gent del seu partit de cara a les municipals de l'any que ve. "Ens enorgulleix, perquè significa que tenim persones que són vàlides. De totes maneres, creiem que de moment encara no ha donat gaires resultats i creiem que, malgrat tot, no és gaire ètic anar a buscar persones que estan en un altre partit perquè el deixin i vagin a un altre partit. Això diu molt de Ciutadans i de la forma de fer política", ha explicat Rodríguez.