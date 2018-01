El PP insta Cs a aprofitar que hi ha diputats presos per intentar sumar una majoria de govern

El PP continua reclamant-li a Ciutadans que faci un pas endavant per mirar de liderar un govern no independentista a Catalunya. El coordinador general del partit, Fernando Martínez-Maillo, ha instat aquest dilluns la líder del partit taronja a Catalunya, Inés Arrimadas, a "tenir iniciativa política" i mirar de buscar un acord, i ha considerat que "hi ha possibilitats" d'aconseguir-ho, perquè "hi ha 8 persones que no se sap si aniran al Parlament", en al·lusió als diputats electes que es troben presos i als que són a l'exili. És a dir, Martínez-Maillo demana que la líder de Ciutadans aprofiti la situació de presó preventiva dictada per un jutge per intentar aconseguir una majoria diferent a la que van triar els ciutadans amb els seus vots el 21-D.

"No n'hi ha prou amb guanyar les eleccions", ha considerat el popular, que ha asseverat que Arrimadas ha de "moure's" per buscar la majoria, perquè "mentre hi ha possibilitats cal intentar aprofitar-les". Segons ell, la seva "obligació" és parlar amb totes les formacions polítiques no independentistes, inclosos els comuns, que han "d'escollir de quin costat estan".

El coordinador popular també s'ha referit a la possibilitat que Carles Puigdemont sigui triat president de manera telemàtica, des de Brussel·les, i ho ha considerat una "barbaritat", que a més no preveu, segons ell, el reglament del Parlament. Si es fes amb un canvi de reglament, ha dit, el PP duria la modificació al Tribunal Constitucional, per mirar d'aturar la investidura. Sobre la possibilitat d'allargar el 155 si Puigdemont és investit de manera telemàtica, el coordinador popular ha dit que "ningú hi està pensant", però ha afegit que "tothom sap que l'Estat té capacitat per defensar-se" i "això no se sabia abans", perquè el 155 "mai no s'havia aplicat". "Una de les grans lliçons de tot això és que sí que es pot aplicar", ha reblat.

Martínez-Maillo ha fet aquestes reflexions després del comitè de direcció del partit, que ha presidit Mariano Rajoy, en la qual ha reiterat als seus companys de partit que té tota la intenció d'esgotar la legislatura, tot i que la complicació per sumar majories al Congrés ho està posant en risc. El coordinador popular ha enviat un dard enverinat a Albert Rivera, quan ha acusat alguns partits d'estar "més preocupats per les enquestes que per l'interès general".

L'auge de Ciutadans a les eleccions catalanes ha donat ales a Rivera a escala estatal, on les enquestes també li van a favor, i el partit soci de Rajoy ha començat a distanciar-se dels populars i a posar en qüestió fins i tot el seu suport als pressupostos, tot i que ja havien anunciat que hi votarien a favor. Martínez-Maillo ha acusat el partit de Rivera d'estar "sobreactuant", amb polèmiques com la petició de cessament de la senadora del PP imputada per corrupció; a més, també ha recordat que el Tribunal de Comptes ha posat l'alerta sobre les finances del partit taronja: "Hi ha polítics de Cs imputats per coses com les que diu el Tribunal de Comptes", ha afegit el polític popular. "Pretendre extrapolar eleccions catalanes a unes generals és un exercici de ciència-ficció", ha dit Martínez-Maillo, que ha recordat que en les últimes eleccions espanyoles el seu partit va guanyar els de Rivera a Catalunya.

Tot i així, al PP preocupa el bon estat de forma de Ciutadans a les enquestes, i per això el partit ha convocat una reunió de la seva Junta Directiva Nacional per a dilluns que ve, en la qual marcaran la seva agenda política per al 2018, que estarà centrada a preparar les eleccions municipals i autonòmiques del 2019. Serà una activitat "molt pròxima" als ciutadans, i amb actes a peu de carrer, en el que serà un clar inici de la precampanya, amb la vista posada en el partit taronja.