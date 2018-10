El PP impedeix una declaració institucional del Congrés per prohibir els partits neofeixistes

El grup d' Alberto Garzón, Esquerra Unida (IU), ha intentat dur al Congrés la lectura d'una declaració institucional per denunciar l'auge del neofeixisme. En aquesta declaració, a la qual ha tingut accés Efe, IU també diu que el Congrés, en cas de ser aprovada la declaració, instarà al govern espanyol a "prohibir els grups neofeixistes i neonazis" i també qualsevol altra "fundació o associació que exalti o glorifiqui el nazisme i el feixisme".



La lectura d'aquesta declaració requereix la unanimitat dels grups parlamentaris. El PP, en roda de premsa al Congrés, ha declinat donar suport a la declaració, fet que no ha permès que prosperés. "No subscriurem un text neocomunista i parcial que tracta la meitat del problema que s'intenta abordar" ha comunicat el portaveu adjunt del grup popular al Congrés, José Ignacio Echániz.



Echániz ha manifestat que el seu grup està "en contra del feixisme, de l'odi i de la violència", però no volen donar suport a la declaració perquè, a parer seu, hi falten matisos com per exemple una referència explícita a ETA.



Ciutadans, en canvi, ha decidit donar suport a última hora a aquesta proposta d'IU després de saber que no prosperaria. Fonts de la formació taronja han anunciat, minuts després de la roda de premsa dels populars, un canvi de criteri i han confirmat que tant si les seves esmenes- perquè s'afegís una condemna al nacionalisme- s'aprovaven com si no, firmarien a favor de la declaració. Finalment, però, no es farà la lectura del document per la manca d'unanimitat.