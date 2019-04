El PP denuncia "els abusos de Sánchez" amb Falcon Viajes i el PSOE recorre la campanya a la JEC

Les Noves Generacions del PP han denunciat el que ells consideren que són "abusos contra l'erari públic" de Pedro Sánchez amb el 'pop-up' Falcon Viajes, una recreació d'una agència de viatges que agafa el nom de l'avió oficial que el líder del PSOE va utilitzar per assistir a actes privats malgrat que està reservat per a cites institucionals. Segons el PP, qualsevol que vulgui pot acostar-se a l''agència' i "fer el viatge de la seva vida i optar per fer un trajecte amb l'avió presidencial Falcon 900B". El PSOE ha reaccionat a la campanya denunciant-la a Junta Electoral Central (JEC) per mostrar una imatge de les filles de Sánchez, que són menors d'edat, en un dels vídeos de difusió.

A banda de la denuncia davant de la JEC, el PSOE ha assegurat que els seus serveis jurídics estan estudiant la possibilitat de prendre accions legals contra el PP per altres vies perquè consideren que l'utilització de menors implica "traspassar una línia vermella". La imatge a la que fa referència el partit socialista és una foto en què es veu a Sánchez amb la seva dona a una platja d'Eivissa i les seves filles en un segon pla.

Sobre aquesta iniciativa la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha avisat en la roda de premsa posterior al consell de minstres que l’executiu ha de mantenir distància amb el desenvolupament de la campanya electoral. Tanmateix, després de fer l’advertiment, ha volgut fer una “reflexió” dels motius pels quals s’ha atacat Pedro Sánchez amb els viatges en avió oficial i no s’ha fet “en relació a altres presidents del govern”. “Per què i per a què?”, s’ha preguntat Celaá, després de subratllar que el cap de l’executiu ha fet ús del ‘Falcon’ “com correspon a l’exercici del seu càrrec”.

Part de la campanya del PP consisteix en una 'agència' ubicada a peu de carrer a pocs metres de la seu central del PSOE, al carrer Ferraz. A més del 'pop up', el PP ha activat una web (www.falconviajes.com) a través de la qual els usuaris "poden demanar un pressupost per imitar Sánchez". "D'aquesta manera, es podran comprovar quant ens costen els capricis de Sánchez amb els seus viatges, pagats per la butxaca de tots els espanyols", asseguren.

El PP enumera el que al seu parer són els usos abusius que Sánchez ha fet dels béns públics. Entre d'altres, destaquen que Sánchez i la seva dona van volar fins a Benicàssim amb l'avió Falcon el juliol passat, un fet que segons el govern va generar una despesa de 282,92 euros. També remarquen que el mes d'abril Sánchez va viatjar des de la Moncloa fins a Valladolid utilitzant un helicòpter, el Falcon i un Airbus.

Entre les seves denúncies, assenyalen que Sánchez i la seva família van usar un Falcon per viatjar a Lanzarote per passar el Cap d'Any.

Fent mofa de tots els viatges que citen, l'agència del PP ofereix paquets turístics a les mateixes destinacions que Sánchez i amb els mateixos mitjans de transport.