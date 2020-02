Guerra entre Gènova i el PP basc: Casado rubrica l'acord electoral amb Cs sense l'aval d'Alonso

L'aliança entre el PP i Ciutadans ha fet aflorar les velles ferides entre la direcció dels populars a Madrid i la d'Euskadi. Gènova ha decidit tirar endavant la coalició electoral en contra del criteri del seu líder basc, Alfonso Alonso, que havia de ser el cap de llista de la coalició electoral. Alonso ha desafiat la direcció estatal aquest migdia i ha dit que no tenia intenció de firmar l'acord de coalició, segons ha explicat l'agència Efe. Ha retret a l'equip del líder popular, Pablo Casado, que hagi sabut els detalls de l'aliança per la premsa.

Però en lloc d'intentar solucionar el problema 'in extremis', Gènova ha decidit tirar pel dret i rubricar l'acord per a "unir el constitucionalisme" al País Basc amb les condicions pactades ahir dijous, en què es dona dos llocs de sortida a Ciutadans a Euskadi, on actualment no té representació parlamentària. Ara el que està en dubte és el futur d'Alonso i des de Gènova apunten que ha de ser ell qui doni explicacions.

Així, la negociació que semblava que havia de ser més fàcil també s'ha acabat complicant. El PP basc considerava "inassumible" cedir les llistes electorals per Biscaia i Àlaba a Ciutadans, tal com va anunciar José María Espejo Saavedra, secretari general de Cs al Congrés. El PP basc es negava a acceptar això tenint en compte la nul·la representació de la formació taronja al País Basc, on no compta amb diputats autonòmics ni regidors a cap ajuntament, mentre que el PP basc té un diputat al Congrés, nou al Parlament basc, onze a les juntes generals i 55 regidors. Ara l'acord contempla dos llocs de sortida però per quines demarcacions.

Segons fonts del PP han explicat a Efe, a les dotze de la nit passada es va citar Alonso a través d'un missatge de mòbil a una reunió a Gènova per les onze del matí daquest divendres, en què havia de signar l'acord amb Cs. El líder basc va respondre que li era impossible anar-hi i que desconeixia el contingut de l'acord, ja que no havia participat en la negociació. Així, aquestes fonts neguen que "plantés" el líder conservador, tal com avançava 'El Mundo'. Insisteixen a més que el dirigent del PP continua esperant que les altes instàncies del PP estatal responguin les seves trucades, i que ha estat Casado qui ha suspès una visita prevista per avui a Bilbao per tancar l'acord amb Ciutadans.