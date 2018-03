El PP diu que no preveu tornar a convocar eleccions amb el 155

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha lamentat aquest dilluns que "l'independentisme segueix ancorat a proposar candidats que no poden ser presidents", i ha tret pit que el govern espanyol va evitar, amb el seu recurs davant del Tribunal Constituional, que Carles Puigdemont sigui president. El número tres del PP s'ha referit a la situació a Catalunya en la roda de premsa posterior al comitè executiu del partit, en la qual s'han definit també les línies mestres de la convenció del partit de després de Setmana Santa a Sevilla.

El coordinador popular ha reiterat que el PP vol que es formi un Govern al més aviat possible, que hauria d'estar presidit per un polític sense càrrecs amb la justícia, però ha negat que, en cas contrari, el govern espanyol tingui previst forçar la convocatòria de noves eleccions a l'empara de l'article 155. En qualsevol cas, el TC valorarà aquesta setmana si activa el rellotge de la legislatura, una de les mesures cautelars que li reclamava el PSC en el seu recurs d'empara a causa del bloqueig institucional que es viu a Catalunya.

Martínez-Maillo ha considerat que la proposta de JxCat de fer una qüestió de confiança a mitja legislatura per mirar de seduir la CUP és "una invenció més dels independentistes", i s'ha negat a valorar-la perquè, ha dit, les propostes "desapareixen amb la mateixa rapidesa que apareixen". Tot i així, sí que ha assegurat que l'objectiu de qualsevol govern hauria de ser "durar quatre anys".

També ha carregat contra la presidenta de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, que, ha dit va recollir el vot útil i va aconseguir una "victòria inútil" per la seva negativa a sotmetre's a la investidura per fer avançar el rellotge de la legislatura.

El popular ha presentat la convenció que el partit celebrarà a Sevilla just després de Setmana Santa, que dedicarà taules sectorials a aspectes com les pensions i el repte democràtic, i també una d'anomenada 'Espanya, un gran país', que estarà centrada en la unitat d'Espanya i serà coordinada per la vicesecretària d'estudis i programes del partit, Andrea Levy.

Pressupostos

El coordinador popular ha explicat que el PP i el govern espanyol intensificaran a partir d'ara les converses que ja existeixen amb els partits que van donar suport als pressupostos del 2017, perquè el repeteixin en els comptes d'aquest any, que s'aprovaran en un consell de ministres extraordinari dimarts que ve. Martínez-Maillo ha demanat el suport i la "responsabilitat" d'aquestes formacions (bàsicament el PNB), i ha demanat que "no es destrueixin al Parlament les reformes econòmiques" que, segons ell, han fet possible el creixement econòmic. A més, ha reiterat la promesa que va fer Mariano Rajoy la setmana passada d'apujar les pensions mínimes si s'aproven uns pressupostos, però no ha concretat en quina quantitat.

Lavapiés

Sobre els incidents entre la policia i un col·lectiu de manters a Lavapiés que va acabar amb la mort d'un home d'origen senegalès que havia estat perseguit per la policia, Martínez-Maillo ha dit que és "lamentable" que càrrecs públics de Podem, als quals ha titllat d'"esquerra radical", estiguin "desprestigiant" la policia.