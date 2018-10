El PP creu que ja es pot il·legalitzar la CUP per "animar a la violència"

El PP creu que ja es podria reclamar la il·legalització de la CUP en aplicació de la llei de partits perquè, segons fonts de la direcció del partit, està "animant a la violència". En declaracions als mitjans, el líder del PP, Pablo Casado, ha afirmat que la llei de partits permet reclamar la il·legalització de formacions que incitin i no condemnin la violència i el PP considera que la CUP està en aquest escenari. A més, creu que el govern de Pedro Sánchez –que continua oferint diàleg després de l'ultimàtum de Torra sobre un referèndum pactat- s'ha "rendit i s'ha posat de genolls" davant l'independentisme. Per això, insisteix en què cal aplicar ja el 155 o, si no, convocar eleccions anticipades.



Casado ha exigit que cal aplicar la llei de partits i estudiar si les formacions que no condemnin la violència es poden arribar a il·legalitzar. Fonts de la direcció del partit apunten que aquesta situació ja es dóna en el cas de la CUP.

D'altra banda ha carregat contra la declaració de dimarts de la portaveu del govern espanyol. "Catalunya està descontrolada i Sánchez segrestat per l'independentisme, si no sap posar ordre que convoqui eleccions, no tolerarem ni un dia més aquesta situació", ha manifestat.