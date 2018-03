El PP insta els independentistes a deixar estar els "hologrames" i trobar un president "vàlid"

El PP considera que la detenció de Carles Puigdemont "demostra que l'independentisme ha naufragat" i que els seus líders "són els primers que abandonen el vaixell". El vicesecretari de comunicació popular, Pablo Casado, ha demanat al president del Parlament, Roger Torrent, que permeti la investidura d'un candidat sense càrregues judicials, i ha considerat que "ja no representa" la institucionalitat que comporta el seu càrrec, i està tornant al xoc. Segons ell, Torrent ha "perdut la neutralitat" i s'està "apropiant un lideratge polític que la seva institució no li dona".

El portaveu popular s'ha referit a les declaracions d'Elsa Artadi sobre fer Puigdemont el "president real" i ha dit que "no les ha entès" i que cal fugir "d'hologrames" i "recuperar la normalitat". Aquesta normalitat, segons ell, permet que es presenti a la investidura un candidat "vàlid: que no estigui fugat, ni a la presó, ni amb un procediment judicial en curs". El PP, ha dit, "no farà una escalada d'adjectius", i ha continuat que "els jutges estan determinant les possibles responsabilitats dels líders independentistes, que hauran de respondre als tribunals de Justícia".

Casado ha afirmat que el PP "no se n'alegra" de les males notícies dels seus adversaris, però sí del funcionament de l'Estat de dret en què segons ell s'enquadra la detenció. "Ho diem amb tristesa però amb la satisfacció de viure en una gran democràcia que té el suport dels països del nostre entorn", ha continuat. A més, el portaveu popular ha tret pit que aquests fets s'han produït perquè "hi ha un govern que ha aplicat la Constitució".

"Des del PP volem parlar-li a tots els catalans que van veure ahir els aldarulls amb preocupació i que estan farts del Procés", ha asseverat, i els ha dit que "el govern espanyol seguirà vetllant pels seus interessos". En aquest sentit, ha recordat que el 155 segueix en marxa, i ha fet una apel·lació a "la concòrdia, la seguretat i la tranquil·litat".

Pressupostos

Casado s'ha felicitat per l'acord anunciat per Ciutadans per donar suport als pressupotos generals de l'Estat del 2018, que tot i així no garanteix la seva aprovació, perquè el PNB en manté el veto. "Aquest partit ha demostrat que pot pactar amb gairebé tothom", ha argumentat el portaveu popular. El president del govern espanyol no ha informat durant l'executiva popular d'aquest dilluns sobre els avenços en les converses amb els nacionalistes bascos, que avui ha reiterat que mentre segueixi en marxa el 155 no hi ha res a parlar.

Cifuentes es querellarà contra Eldiario.es

El comitè de direcció del PP ha donat a la presidenta madrilenya, Cristina Cifuentes, el seu "suport i afecte", en la polèmica per les presumptes notes falsificades en el màster. "Crec que ha donat les explicacions que se li requereixen", ha considerat Casado, que parlava just després que la també presidenta del PP de Madrid expliqués al comitè executiu regional que pensa querellar-se contra els periodistes d'Eldiario.es que van destapar el cas. Casado també ha descartat que les filtracions vinguin des de dins del PP, com s'havia especulat: "Al PP no hi ha foc amic".