La renúncia de Marchena dinamita el pacte PP-PSOE i Casado es nega a negociar de nou

La renúncia de Manuel Marchena a presidir el Tribunal Suprem i el Consell General del Poder Judicial, tal com havien acordat el PP i el PSOE, amenaça de fer miques l’acord entre els dos partits per renovar el govern dels jutges. Els populars han donat per trencat aquest dilluns el pacte judicial amb els socialistes i exigeixen la dimissió de la ministra de Justícia, Dolores Delgado, com a condició per tornar a la taula de negociació. Així ho ha fet saber el dirigent popular Javier Maroto en una entrevista a RNE.

El PP i el PSOE s’han intercanviat retrets culpant-se de la decisió del magistrat, que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha responsabilitzat en els ‘whatsapps’ que es van filtrar ahir en els quals el líder dels populars al Senat, Ignacio Cosidó, presumia de controlar a través de Marchena el Suprem, mentre que Maroto ha culpat el PSOE per haver “fet públic” el nom de Marchena sense elegir els vocals.

El mandat de l’actual president del CGPJ, Carlos Lesmes, caduca el 4 de desembre, data en la qual estava previst que Marchena fos nomenat nou president, però en plena campanya electoral, amb els dos partits mirant-se de cua d’ull i culpant-se d’haver potinejat les institucions judicials, sembla difícil que es pugui bastir un nou acord a temps.

"Si jo fos Marchena hauria adoptat la mateixa decisió", ha afirmat Maroto en el comunicat. I ha afegit: "La decisió del govern de fer públic el seu nom sense elegir els vocals ha fet un dany irreparable. S'ha posat en qüestió la seva imparcialitat i la responsabilitat institucional del PP." Maroto conclou: "Per tot això, anuncio que el PP dona per trencat l'acord i suspenem la renovació fins que la ministra Delgado sigui cessada. És la més qüestionada".

Sánchez, per la seva banda, ha assegurat que no coneixia prèviament la renúncia de Marchena a presidir el CGPJ, i ha “lamentat” el seu “pas enrere”. Sánchez ha dit que la seva renúncia després de fer-se públic un 'whatsapp' del portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, “demostra com n’era d’idoni per presidir el CGPJ”. T ambé ha demanat al PP que no trenqui l’acord per la renovació de la cúpula del CGPJ i la presidència del Suprem. “Hi ha molts jutges que també tenen un enorme prestigi, vàlua i imparcialitat. El més important és la renovació i la normalitat institucional”, ha subratllat.