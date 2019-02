El PP i Cs convoquen una manifestació a Madrid contra la “traïció” de Sánchez pel relator

El PP i Ciutadans han convocat aquest dimecres una concentració contra el que consideren que és una “alta traïció” de Pedro Sánchez a Espanya per haver acceptat incorporar un “relator” en la taula entre partits polítics catalans, que Pablo Casado i Albert Rivera han considerat una cessió inadmissible a l’independentisme. Inicialment el PP ha dit que no descartava presentar una moció de censura contra Pedro Sánchez si no "rectifica”, tot i que després Casado ha refredat aquesta possibilitat. Fonts populars, qüestionades directament sobre la qüestió, han explicat que el partit no descarta “res”, mentre que el president del partit, Pablo Casado, ha suspès la seva agenda internacional.

En un tuit, Casado ha considerat una “rendició a l’independentisme” el moviment de Sánchez, a qui ha acusat d’”alta traïció”. Segons Casado, és la “traïció més greu des del 23-F” i Sánchez està “deslegitimat” per seguir a la Moncloa.

De moment, el partit ha convocat a una manifestació a Madrid, a la qual s’ha sumat també Ciutadans. Albert Rivera, a més, ha anunciat una petició de compareixença de Sánchez al Congrés per explicar les “cessions als independentistes catalans”, i en concret la figura d’aquest relator, que ha aixecat polseguera en la política espanyola. Rivera, per la seva banda, ha evitat donar suport explícit a la moció, però ha demanat eleccions “ja”.

La manifestació que els dos partits han convocat podria tenir, també, la seva rèplica a Barcelona. En un tuit, el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha anunciat que aquesta tarda començarien a parlar amb les "forces polítiques constitucionalistes i les entitats cíviques" per decidir si convoquen també una manifestació a Barcelona per protestar contra la figura del relator que s'incorporaria a la taula de diàleg entre partits. Un fet que consideren una "traïció de Pedro Sánchez".

Esta tarde iniciaremos conversaciones con el resto de fuerzas políticas constitucionalistas y entidades cívicas para organizar en Barcelona una manifestación UNITARIA tras la traición de @sanchezcastejon . — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) 6 de febrer de 2019

Finalment, però, han decidit que se sumaran a la manifestació de Madrid per tal "d'optimitzar esforços". El líder popular, però, no descarta que més endavant es convoqui una altra manifestació de cara a les properes setmanes.

Hola amigos, de cara a optimizar esfuerzos estaremos todos en Madrid este domingo y más adelante fijaremos fecha para Barcelona. Es vital la unidad de todos los constitucionalistas este domingo en Madrid. — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) 6 de febrer de 2019

Podem i Urkullu ho avalen per aclarir el diàleg

En canvi, la portaveu parlamentària d'Units Podem, Irene Montero, ha valorat positivament que es pugui introduir la figura del relator en la negociació entre el Govern i la Generalitat si serveix per "aclarir" el diàleg. Montero ha rebutjat les fortes crítiques del PP i Ciutadans i ha assenyalat que un mediador "no posa en risc la democràcia".

En declaracions a la Cadena SER, Montero ha assegurat que es tracta d'un gest "intel·ligent" de l'executiu espanyol per avançar en una solució, tot i que ha instat els partits independentistes a no fer servir la crisi territorial com a "moneda de canvi" per aprovar els pressupostos. "Tot el que vagi encaminat al diàleg és una excel·lent notícia, és l'única manera de tirar endavant alguna solució", ha afegit, i ha posat l'accent en el fet que partits com Ciutadans no han proposat cap solució a la crisi a Catalunya.

Segons la seva opinió, el dany més gran a la democràcia el provoquen partits com el PP amb els seus casos de corrupció o amb el control de jutges. "La democràcia l'ha posat en risc el PP, que ha trencat totes les normes bàsiques del joc democràtic", ha sentenciat.

D’altra banda, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha donat suport "amb il·lusió" a la figura del "relator". Considera que és una mesura que "afavoreix l’entesa" entre les parts i ajuda a normalitzar la situació. Ha qualificat la proposta de "bona" per a Catalunya, Euskadi i tot l’Estat. Tot i així, ha lamentat que hi hagi partits, referint-se al PP i la seva intenció de presentar una moció de censura contra Pedro Sánchez, que aprofitin aquesta decisió per seguir generant "crispació política" i ha volgut precisar que els "adversaris polítics" no són "l’enemic". Segons el lehendakari, l’objectiu "d’aprofundir en el diàleg" és intentar "contextualitzar i interpretar per cada part quines són les posicions i les realitats que afecten a cadascuna" per "facilitar solucions que redundin en el benestar dels ciutadans".