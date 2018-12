El PP i Cs extremen la pinça al Congrés sobre Catalunya amb múltiples iniciatives per laminar l’autonomia

El PP ha presentat al Congrés dels Diputats aquest dimarts una bateria de mesures sobre Catalunya que passen per instar el govern espanyol a quedar-se el “control polític” dels Mossos, instar a l’aplicació del 155 o aprovar una llei per donar complements salarials als jutges destinats a Catalunya per evitar una presumpta fugida per l’assenyalament que segons el partit reben. Ciutadans s’ha sumat a la pinça reclamant en una proposició no de llei l’aplicació del 155, que el Congrés ja va rebutjar a l’octubre.

La portaveu parlamentària popular, Dolors Montserrat, ha explicat que el seu partit intentarà aprovar una proposició de llei “perquè els jutges i fiscals es quedin a treballar a Catalunya” i ha afegit que en el que portem d’any 50 membres de la judicatura han marxat del país perquè no tenen garantida “la seguretat a la feina”.

A més, la formació tirarà endavant una proposició no de llei que insti el govern espanyol a quedar-se la competència de seguretat ciutadana a Catalunya, després de la presumpta inacció de la policia catalana en les protestes dels CDR a les carreteres catalanes que han motivat l’enviament de cartes per part de l’executiu espanyol al català.