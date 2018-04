El PP demana a la mesa que revoqui l'autorització del vot delegat a Puigdemont

El PP demana a la mesa del Parlament que retiri l'autorització a Carles Puigdemont per delegar el seu vot en un altre diputat del seu grup. Els populars consideren que el cap de llista de JxCat ja no es troba en la situació que va facilitar que se li concedís el permís -la presó preventiva a Alemanya- i sol·liciten a la mesa que reconsideri la decisió.

El vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, la mateixa nit que els jutges alemanys van dictar la llibertat sota fiança per a Puigdemont, va puntualitzar que la delegació del vot s'autoritzava perquè pesaven sobre ell mesures cautelars com la prohibició de sortir d'Alemanya. Inicialment, però, tal com recorda el PP, es va autoritzar el vot delegat perquè es trobava en la mateixa situació que els presos de l'estat espanyol. En el seu escrit, el PP recorda subratlla ara el canvi de circumstàncies i recorda que Puigdemont es pot posar a disposició de la justícia espanyola a través de les autoritats presents al país centreeuropeu.

Les mesures cautelars que pesen sobre Puigdemont preveuen que el president pot demanar autorització a la fiscalia alemanya si vol sortir del país.