El PP valora l'acord pels pressupostos com "un retorn a les polítiques que van portar a la crisi"

L'exsecretari d'Estat de pressupostos de Mariano Rajoy i actual vicesecretari d'Economia i Treball del PP, Alberto Nadal, ha manifestat que l'acord pressupostari que han pactat aquest dijous PSOE i Units Podem, que inclou una pujada del salari mínim interprofessional a 900 euros, té un volum de despesa sobre la taula que no compta amb l'augment de finançament necessari per cobrir-lo. En una entrevista a TVE, ha assegurat que això "significa més impostos, més dèficit i més deute".

A més, Alberto Nadal ha emfatitzat "que no surten els comptes" i que aquest paquet pressupostari "farà retrocedir a les polítiques que ens van portar a la crisi econòmica".

El diputat popular ha assenyalat que el document inclou 42 punts dedicats a la despesa i que dels sis dedicats al finançament "no hi ha un sol número" i ha tornat a repetir "que no surten els comptes". Aquest acord és un intent per "guanyar a curt termini un manteniment en el poder a canvi de desequilibrar l'economia", ha conclòs Nadal.



Montserrat assegura que "torna la zapaterització de l'economia espanyola"

La portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, ha valorat que aquest acord comporta "més atur, més impostos, més inflació i menys creixement econòmic" i ha assegurat que estem tornant a la "zapaterització de l'economia espanyola" i "tornarem a la crisi econòmica". En declaracions als Congrés, Montserrat ha assegurat que les polítiques d'esquerres i socialistes el que fan és "gastar per sobre del que tenen i això l'únic que porta és més deute i crisi econòmica". Montserrat ha sentenciat, altre cop, que "l'acord d'avui és la llavor de la propera crisi econòmica".