El PSC aposta per un home de confiança de Pedro Sánchez com a número dos de Batet el 28-A

La Comissió de Llistes del PSC ja té enllestides i aprovades les candidatures dels socialistes catalans per a les eleccions del 28-A. A la candidatura per Barcelona, com ja estava previst i anunciat, repeteix la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. Però la sorpresa ha saltat en saber qui serà el seu número dos. I és que el líder del PSOE ha decidit enviar a un dels seus homes de confiança en l'estructura del govern espanyol perquè ocupi aquest lloc, desplaçant així per a llocs de més enrere als noms del PSC. Així, Francisco Polo, valencià, exdirector de Change.org i secretari d'Estat d'Avenç Digital, acompanyarà Batet a la llista per Barcelona, sempre i quan el Consell Nacional dels socialistes catalans ho ratifiqui dilluns vinent.

Francisco Polo (València, 1981) és actualment Secretari d’Estat per a l'Avenç Digital i Secretari Federal d’Emprenedoria Ciència i Innovació del PSOE. Nascut el 1981 al cap i casal del País Valencià, no milita ni ha militat mai al PSC, però va viure fins als 25 anys a Barcelona, i durant la seva infància va passar també per Sant Feliu de Guíxols i Sitges. És llicenciat i màster en Dret per ESADE, postgrau en Estudis Internacionals i Diplomàcia del Centre d’Estudis Internacionals de Barcelona (UB), i té una llarga trajectòria com a emprenedor i activista per a la regeneració democràtica i la justícia social. De fet, el 2010 va fundar la plataforma de peticions Actuable, la plataforma que en 2011 es va fusionar amb Change.org, de la què en va ser director fins a l’abril de 2017.



Polo, però, serà el segon de Batet, que ja es donava per fet que seria la cap de llista. El secretari d'Estat aterra a Catalunya de la mà del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El socialista té en Polo una de les seves cares de confiança dins l'estructura governamental i dins l'executiva del PSOE. Aquest moviment forma part d'una estratègia més àmplia de Sánchez, que intenta ubicar la seva gent en llocs de sortida a totes les circumscripcions per tal de poder tenir un grup parlamentari al Congrés que li sigui més fidel que l'últim, amb qui va tenir enormes diferències polítiques i personals.



Aquest dissabte s'ha conegut el moviment, però els socialistes catalans fa dies que sabien que seria així. Ara, però, la Comissió Electoral del PSC ha aprovat per unanimitat les candidatures a les eleccions espanyoles i a les eleccions al Parlament Europeu que se celebraran el 28 d’abril i el 26 de maig respectivament, avalant l'estratègia de Pedro Sánchez.



La candidatura a les eleccions del 28-A que encapçalarà Batet incorpora un 50% de renovació entre els 20 primers llocs a la circumscripció de Barcelona, i tancaran la candidatura la filla de l’exministre Ernest Lluch, Eulàlia Lluch, i el president de la UGT de Catalunya, Matías Carnero. Per Barcelona, Mercè Perea serà la tercera i José Zaragoza repeteix al quart lloc. Lidia Guinart, Francisco Aranda, Carmen Andrés i Arnau Ramírez segueixen en els primers llocs.



Marc Lamuà repeteix encapçalant la llista al Congrés per Girona, i Montse Mínguez se situa al capdavant de la de Lleida. A Tarragona, Joan Ruiz i Sandra Guaita estaran al primer i segon llocs.



Pel que fa a la candidatura a les eleccions al Parlament Europeu, la Comissió Electoral ha aprovat la proposta de noms que s’hauran d’incorporar a la llista del PSOE ja que en aquestes eleccions la circumscripció és única. Així, Javi López, Laura Ballarín i Alejandro Colldefors seran els que el PSC envia al PSOE per ubicar en els primers llocs de la candidatura socialista.El dictamen de la Comissió Electoral sobre totes aquestes llistes haurà de ser ratificat dilluns vinent pel Consell Nacional.