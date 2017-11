El PSC diu que l'empresonament dels consellers és una mesura "desproporcionada" però demana respecte per a la justícia

El PSC ha reaccionat a l'empresonament dels consellers que ja han declarat a l'Audiència Nacional amb un comunicat on qualifica la mesura cautelar dictada per la magistrada Carmen Lamela de "desproporcionada", com ja va fer després que Jordi Cuixart i Jordi Sànchez fossin enviats a presó. Al mateix temps, però, els socialistes catalans expressen el seu respecte per la independència judicial i deixen clar que acaten les decisions de la justícia.

"Mai no s’hauria d’haver arribat a aquesta situació", afirmen els socialistes. I si bé reiteren que "els problemes polítics requereixen solucions polítiques", afegeixen que ja van advertir de les conseqüències de "situar-se fora de la legalitat".

"Puigdemont ha posat en perill les nostres institucions d’autogovern i s’ha fet objecte d’actuacions judicials. La seva presència a Brussel·les i la negativa a comparèixer tampoc han sigut en aquest sentit decisions encertades", afegeix el text, que conclou: "Avui és un dia trist per a Catalunya i Espanya. Els socialistes catalans seguirem treballant per recuperar el seny i la via del diàleg, la negociació i el pacte dins del marc de l’estat de dret".