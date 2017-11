Els consellers responen només a les preguntes dels seus advocats

Envoltats d'un desplegament de mitjans inèdit davant les dependències de l'Audiència Nacional de Madrid, els membres del Govern han arribat aquest dijous per declarar davant la jutge Carmen Lamela, el mateix dia i poca estona abans que els membres de la mesa del Parlament hagin acudit al Tribunal Suprem. Les dependències d'aquestes dues instàncies judicials són a pocs metres de distància.

Les declaracions de la majoria dels membres del Govern han sigut molt ràpides, perquè només han respost a les preguntes dels seus advocats, en unes compareixences que s'han allargat només cinc minuts. A les 10.10 han començat, i abans de les 11 cinc consellers ja havien declarat. Els primers a fer-ho han sigut Jordi Turull i Josep Rull. Seguint el guió previst, han respost només a preguntes del seu advocat i de manera molt breu. L'únic que no segueix aquesta estratègia és l'exconseller Santi Vila, que té un advocat diferent de la resta i que s'hi ha estat 45 minuts. Tot seguit, l'advocat Andreu Van den Eynde s'ha traslladat des del Tribunal Suprem -també és l'advocat de Carme Forcadell- fins a l'Audiència Nacional per assistir a les declaracions del vicepresident, Oriol Junqueras; la consellera Bassa, i Mundó.

Expectació a les portes de l'Audiència

L'arribada a l'Audiència ha sigut amb tres torns diferents. El primer d'arribar ha sigut el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, poc després de les 8.00 hores. Minuts abans de les 9.00 ho han fet set consellers més que s'han desplaçat a Madrid: Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Carles Mundó i Meritxell Borràs. A la seva arribada els han rebut una comitiva amb membres del PDECat i d'ERC, amb crits de "No esteu sols", que s'han creuat amb els d'alguns congregats que els han increpat tant a ells com als consellers.

La comitiva no aplaudeix Santi Vila

L'últim d'arribar ha sigut Santi Vila (exconseller), que ho ha fet sol i pocs minuts després que la resta dels membres del Govern. Vila també ha estat increpat per alguns dels congregats amb crits de "Viva España" i "Viva la Guardia Civil", però no ha estat aplaudit per la comitiva de suport als citats.

Entre els membres d'aquesta comitiva hi havia l'expresident del Govern Artur Mas; la coordinadora del PDECat, Marta Pascal, i la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

"Hem vingut a acompanyar els membres del Govern i la mesa. Hem vingut a donar el nostre escalf als familiars, a dir que votar no ha sigut mai delicte i posar urnes al s. XXI no pot ser jutjat. Ho denunciem aquí i a escala internacional", ha explicat Marta Pascal. Mas ha fet declaracions en el mateix sentit, però ha aprofitat per parlar de les pròximes eleccions: "El 21-D és un bon moment per derrotar a les urnes l'autoritarisme".

En total, entre dijous i divendres han sigut citats els 12 consellers de la Generalitat; el president, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, després de la querella presentada per la Fiscalia General de l'Estat en què se'ls acusava dels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics.

Però el president Puigdemont i els altres quatre consellers que s'han quedat a Brussel·les -Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig- ja van confirmar ahir que no assistirien a la cita en considerar el cas un "judici polític", cosa que precipita la decisió de la fiscalia de demanar presó per a tots ells, tal com avança avui l'ARA.