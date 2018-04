El PSC no assisteix a l'homenatge al Parlament als represaliats del franquisme perquè era un "míting de part"

Cs, PSC i PP no han assistit aquest divendres al migdia a l'homenatge del Parlament als republicans represaliats pel franquisme, on sí que hi havia representants de JxCat, ERC, els comuns i la CUP. Els socialistes, però, era el primer cop que no assistien a aquest acte, que es fa cada any, i han argumentat la seva absència denunciant que es tractava d'un "míting de part".

Aquesta ha estat l'expressió utilitzada per la portaveu parlamentària socialista, Eva Granados, en una roda de premsa posterior a l'acte. Ha dit que el PSC està molt "orgullós" de la feina que fa per a la recuperació de la memòria històrica i la reparació dels represaliats, però ha afegit que "donar cobertura" a aquesta mena d'actes és "dividir" grups parlamentaris que mantenen la "unitat de lluita contra el franquisme". "Podrien fer moltes coses i el que fan és manipular i tergiversar actes institucionals", ha afegit.

"Ens hauria encantat anar a aquesta mena d'actes, però des d'un temps ençà no són actes contra els immolats del franquisme, sinó que són actes de reivindicació d'una ideologia, d'una proposta concreta", ha afirmat la portaveu, que ha criticat que es que es "barregi" la memòria dels represaliats amb el conflicte entre Catalunya i l'Estat.

En el seu discurs durant l'acte, Roger Torrent ha defensat la querella que la mesa del Parlament ha acordat presentar contra el jutge Pablo Llarena davant dels "atacs" a Catalunya i la "regressió de drets i llibertats". Al parer de Granados, això suposa "comparar" la dictadura franquista amb la situació actual.

La primera rèplica al PSC ha arribat des de les files dels comuns. Elisenda Alamany, portaveu al Parlament, ha expressat la seva "perplexitat per les últimes decisions" dels socialistes, que tampoc assistiran a la manifestació d'aquest diumenge en pro de la democràcia i contra la repressió.