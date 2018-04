Torrent defensa la querella contra Llarena davant dels "atacs" de l'Estat i la "regressió de drets i llibertats"

EL president del Parlament, Roger Torrent, ha reivindicat la querella que aquest divendres la mesa ha aciordat presentar contra el jutge Pablo Llarena com una defensa dels drets polítics dels presos i de "tots" els catalans davant dels "atacs" de l'Estat a Catalunya i la "regressió de drets i llibertats". Així ho ha dit en el marc de l'acte d'homenatge als republicans represaliats pel franquisme que ha tingut lloc aquest migdia al pati de la biblioteca del Parlament. "No permetrem que es trepitgin nostres drets i llibertats", ha reblat.

Després d'una ofrena floral davant l'escultura 'La pietat' al costat del president de l'Associació pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, Pere Fortuny, Torrent ha fet una crida a "no defallir en la defensa dels drets i les llibertats fonamentals i la democràcia" a Catalunya, apel·lant als "als valors republicans" contra "a lguns valors del franquisme i ideals feixistes continuen presents; mai han desaparegut del tot". En aquest sentit, ha lamentat els darrers episodis d'agressions a Catalunya emparades en "valors feixistes" i que, al mateix temps, s'intenti "criminalitzar la protesta cívica i pacífica".

El president de la cambra també ha estat molt contundent contra el govern espanyol per "obstruir" els intents de "revisar el passat". Una crítica que Fortuny ha fet extensiva a PP, PSOE i Cs per haver-se oposat al Congrés a la reforma de la llei d'amnistia que permetria jutjar els crims del franquisme, i ha acusat aquests partits de tenir una "injusta incomprensió" cap a les víctimes. Ha denunciat, amb tot, que "vivim en una democràcia dominada pels hereus del franquisme" en la qual encara no s'ha reparat els represaliats de la dictadura.

De fet, Cs, PSC i PP han estat els grans absents de l'acte, on sí que hi havia representants de JxCat, ERC, els comuns i la CUP i que ha acabat amb els assistents cantant Els Segadors i crits de "Visca Catalunya lliure". En roda de premsa posterior, la portaveu dels socialistes al Parlament, Eva Granados, ha argumentat l'absència del seu partit argumentant que l'homenatge era un "míting de part". Granados, que ha dit que el PSC està molt "orgullós" de la feina que fa per a la recuperació de la memòria històrica i la reparació dels represaliats, ha criticat que es "barregi" la memòria represaliats amb el conflicte entre Catalunya. Ha deixat clar, en aquest sentit, que els socialistes no assistiran a actes que es "manipulen i tergiversen" en pro d'una "ideologia i proposta concreta".

La primera rèplica ha arribat des de les files dels comuns. Elisenda Alamany, portaveu al Parlament, ha expressat la seva "perplexitat per les darreres decisions" dels socialistes, que és el primer cop que no van a l'acte pels represaliats del franquisme i que tampoc assistiran a la manifestació d'aquest diumenge en pro de la democràcia i contra la repressió.