El PSC recorrerà al Tribunal Constitucional si la mesa manté la delegació de vot dels diputats de JxCat

El PSC presentarà un recurs d'empara al Tribunal Constitucional (TC) si la mesa del Parlament d'aquesta tarda (15.30 h) "persisteix a mantenir la desobediència i no compleix la interlocutòria del Tribunal Suprem" de suspensió dels diputats processats. Així ho ha explicat en roda de premsa la portaveu dels socialistes al Parlament, Eva Granados, que ha explicat que, donat el cas, demanarien "mesures cautelars" a l'alt tribunal i que "declari nul·les" les delegacions de vot que ha registrat Junts per Catalunya (JxCat).

"Quan veiem que els independentistes volen posar en risc les nostres institucions d'autogovern, tenim clar que no només ens hem de limitar a advertir, sinó que hem d'actuar", ha afirmat Granados, que ha advertit que si la mesa del Parlament no rectifica en l'aval a la delegació de vot "fraudulenta" dels diputats processats de JxCat, "totes les votacions" a la cambra estarien "viciades de nul·litat" i es tornaria a "paralitzar" el Parlament. Els socialistes ja tenen redactat el recurs d'empara al TC i el presentaran si aquesta tarda la Mesa rebutja les peticions de reconsideració del PSC, Cs i PP i ratifica l'acord de JxCat i ERC sobre les suspensions, que compta amb l'opinió contrària dels lletrats.

La dirigent del PSC ha assegurat que el seu grup avala les "substitucions ajustades a llei" que han demanat els diputats suspesos d'ERC, Oriol Junqueras i Raül Romeva, i que, per tant, no pretén "alterar els resultats del 21-D". "Donem per bones les substitucions de Junqueras i Romeva", ha insistit, demanant als diputats processats de JxCat que facin el mateix. "No volem viure una legislatura d'il·legalitats i irregularitats", ha reblat la portaveu socialista, que ha acusat la majoria independentista d'insistir a "posar en risc les institucions d'autogovern" i ha assegurat que el Parlament corre el "perill imminent" de situar-se "fora de la llei". Confia, amb tot, que la mesa rectifiqui aquesta tarda i que no s'hagi de recórrer al TC.

Com que el ple del Tribunal Constitucional no té previst reunir-se aquesta setmana, per resoldre les mesures cautelars que podria demanar-li PSC abans de les votacions del debat de política general, previstes per aquest dimarts a la tarda, s'hauria de reunir de manera extraordinària, cosa que només acostuma a fer quan es tracta d'un recurs de la Moncloa. Granados ha recordat, en aquest sentit, que divendres passat la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ja va advertir que s'actuarà en conseqüència si el Parlament opta per la desobediència.