El PSC tornarà a demanar l'empara del TC perquè comenci a córrer el rellotge de la investidura

El PSC no perd l'esperança d'acabar amb el bloqueig del Parlament, encara que això signifiqui forçar unes noves eleccions. Els socialistes presentaran dilluns un nou recurs d'empara al Tribunal Constitucional perquè comenci a córrer el rellotge de la investidura, aturat des del 30 de gener, quan el president de la cambra catalana, Roger Torrent, va ajornar 'sine die' el ple per investir Carles Puigdemont. Ho ha anunciat aquest dissabte el primer secretari del partit, Miquel Iceta, en roda de premsa. Torrent ha tornat a ajornar el ple d'investidura, ara amb Jordi Sànchez de candidat, i els socialistes consideren que no es pot mantenir bloquejat més temps el Parlament.

"Dilluns presentarem el recurs per iniciar el termini per a la convocatòria d'eleccions", ha indicat Iceta en una roda de premsa recollida per Europa Press. El PSC ja va presentar recurs d'empara quan es va ajornar el ple d'investidura de Puigdemont i ara farà el mateix amb el de Sànchez. Segons Iceta, "és molt probable" que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) no admeti a tràmit el recurs que ha presentat la defensa de Sànchez per forçar el Tribunal Suprem a deixar-lo assistir al ple d'investidura. Per tant, davant la perspectiva que la situació de bloqueig continuï, Iceta confia que el TC acabi resolent a favor d'activar de seguida el rellotge de les eleccions.

De fet, el grup socialista ja va intentar en el ple de la setmana passada que el rellotge comencés a córrer amb una proposta de resolució, però els grups sobiranistes s'hi van oposar.

Sobre la candidatura de Sànchez, vetada aquest divendres pel Suprem, Iceta ha insistit a criticar els partits sobiranistes que, segons ell s'equivoquen "posant una persona que no pot exercir les seves funcions". L'expresident de l'ANC fa més de quatre mesos que és en presó provisional. El líder dels socialistes catalans considera que JxCat i ERC continuen cometent els mateixos "errors" que la passada legislatura, presentant la investidura com un nou xoc amb l'Estat.