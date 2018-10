ERC i el PDECat demanen una comissió d'investigació al Congrés per la retirada de fons bancaris de l'1-O

El PDECat i ERC reclamen una comissió d'investigació al Congrés per la retirada de fons de milers de milions de l'Estat a Catalunya després del referèndum. El grup republicà al Congrés de Diputats ha demanat aquesta comissió per "exigir al govern espanyol que doni explicacions per l'autèntica operació d'estat que s'amaga darrere la retirada de fons bancaris de Catalunya", ha denunciat en un comunicat el diputat d'ERC Joan Capdevila, que també ha presentat una bateria de preguntes sobre la qüestió. Així, els republicans volen saber "quines empreses i administracions públiques i per quins imports van retirar fons dels bancs Sabadell i CaixaBank durant les dues primeres setmanes del mes d'octubre de 2017", a més de demanar "quina autoritat va ordenar cada un dels moviments".

També el PDECat ha reclamat el mateix. En roda de premsa, el president, David Bonvehí, ha assegurat que cal esclarir les responsabilitats de l'Estat perquè, a més a més, el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ho ha utilitzat com un argument més per sustentar la rebel·lió. "No se'ls pot acusar del que ha creat el mateix Estat", ha denunciat Bonvehí sobre la fuga de dipòsits i empreses que, tal com ha avançat l'ARA el cap de setmana, va promoure el mateix govern espanyol després del referèndum.

Per la seva banda, el PSC ha evitat valorar aquest dilluns les pressions de Felip VI a multinacionals perquè marxessin de Catalunya després de l'1-O, explicades aquest cap de setmana per l'ARA, assegurant que no es pronunciarà "davant de supòsits periodístics".

La portaveu dels socialistes al Parlament, Eva Granados, ha volgut insistir en "l'alta inestabilitat política i econòmica" que al seu parer va provocar el referèndum de fa un any i ha responsabilitzat el govern de Puigdemont d'haver posat "el país fora de la llei" i de les "decisions empresarials que això comporta"; és a dir, de la fuga d'empreses o del canvi de la seva seu social.

"Sembla que ens hàgim oblidat de la situació d'incertesa i d'inestabilitat que vam viure", ha dit, assegurant que "molts empresaris catalans" anaven a veure "espantats" el vicepresident del Govern i que ell "tirava pilotes fora". "Preguntem-nos de qui és la responsabilitat de situar el país fora de la llei i de les decisions empresarials que això comporta", ha sentenciat.

Sobre la retirada de milers de milions de dipòsits de CaixaBank i el Banc Sabadell des de l'Estat, també explicada per aquest diari, Granados s'ha limitat a dir que de les decisions que va prendre el govern del PP no en defensarà "absolutament res".