El PSOE critica que ERC i el PDECat "s'alineïn amb la dreta" i descarta instar la fiscalia a fer un gest al judici

El PSOE intenta que ERC i el PDECat es repensin el seu posicionament sobre els pressupostos generals de l'Estat, després que els republicans hagin anunciat que aquest dimarts presentaran una esmena a la totalitat. El portaveu adjunt dels socialistes, Felipe Sicilia, ha acusat el partit d'Oriol Junqueras d'"alinear-se amb la dreta i posar-se al costat del PP i Cs" amb la seva negativa a la tramitació dels comptes. En la mateixa línia s'ha expressat el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, en una piulada a Twitter.

"ERC haurà d’explicar per què rebutja uns PGE que augmenten les pensions i apugen el salari mínim, les ajudes a la dependència i les beques", ha assenyalat Sicilia des de Ferraz. Unes manifestacions que ha adreçat també al PDECat al saber que la formació de David Bonvehí també té la intenció de presentar l'esmena a la totalitat si no es reuneixen les condicions per a un canvi de criteri.

Les dues formacions independentistes afirmen que el PSOE ha d'instar la fiscalia a moure's en el judici de l'1-O i ha d'acceptar una figura de mediació en una taula de diàleg entre partits catalans i espanyols, però Sicilia no s'ha compromès ni amb una cosa ni amb l'altra. "La justícia és independent i no poden condicionar els pressupostos a un procés judicial", ha subratllat el portaveu, que ha insistit que ERC i el PDECat no poden tenir "el poble de Catalunya esperant una decisió judicial". En relació al segon factor que plantegen els independentistes, Sicilia no s'ha volgut mullar i s'ha limitat a dir que el PSOE "seguirà dialogant amb aquells que volen fer-ho". "Hi estem oberts, però no renunciarem al compliment estricte de la llei", ha assenyalat.

L'escenari d'eleccions

Sicilia no ha volgut entrar en si Pedro Sánchez hauria de convocar eleccions si no aconsegueix la tramitació dels pressupostos. Malgrat que algunes ministres van obrir la porta la setmana passada a aquest escenari, el dirigent socialista s'ha limitat a afirmar que és potestat exclusiva del president i que no li pertoca al partit decidir-ho. Tanmateix, ha assegurat que els comptes són una "eina fonamental" per a l'executiu i ha destacat que l'objectiu prioritari és que tirin endavant. "L'esmena encara s'ha de debatre", ha apuntat, i ha confiat que hi pugui haver un canvi de posicionament d'aquí al 13 de febrer, quan es farà la votació.