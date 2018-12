El PSOE equipara Vox amb els independentistes: “No són constitucionalistes”

El secretari d’organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha equiparat aquest dimarts Vox i els partits independentistes, perquè, segons ha dit cap dels dos “no són constitucionalistes”. Després de l’executiva presisida pel secretari general del partit, Pedro Sánchez, per valorar la desfeta socialista a les eleccions andaluses, Ábalos ha considerat que tant el partit d’ultradreta com els independentistes neguen els “valors constitucionals”, i ha asseverat que el seu partit no hi ha pactat.

“En la moció de censura vam comparèixer amb una tranquil·litat total”, ha asseverat Ábalos: “No vam negociar res ni vam seure”. En aquest sentit, ha establert una diferenciació amb el procediment que vol obrir el PP per negociar amb Vox una investidura i ha dit que “aquí s’està obrint un procediment per negociar”. Això, tot i que el seu partit busca un pacte amb els independentistes per aprovar els pressupostos generals de l’Estat.

Tot i així, Ábalos ha matisat que l’actual presidenta del Congrés, Ana Pastor, ho és gràcies als vots dels independentistes, i ha defensat que busquen “treure arguments a l’independentisme respecte a la falta d’acollida al projecte espanyol” i buscar-ne d’altres “per fer possible la convivència”. A més, ha acusat la dreta de buscar “hostilitat”, perquè això els dona més rèdits “a la curta”. El número dos del partit, a més, ha acusat la dreta de “generar un front antisocialista” sense “distingir les diferències entre ells”, ni tan sols amb els que “neguen la dignitat de les persones”.

Matisa que no vol el cap de Díaz

La direcció federal del PSOE també ha matisat la postura de dilluns, quan el mateix Ábalos va ensenyar-li la porta a la presidenta en funcions del PSOE andalús, Susana Díaz, en dir que calia una “regeneració” a la formació. Ábalos ha asseverat que Díaz té “tot el suport” de la direcció federal per “liderar el procés” que garanteixi la governabilitat andalusa, que és segons ell la principal “preocupació” del partit. La direcció socialista a més acompanyarà “per interès d’Andalusia, d’Espanya i solidaritat i afecte als companys” en el procediment de cerca de suports, “més enllà de les nostres competències”, tot i que ha negat que tinguin intenció de tutelar el procediment.

Ábalos ha considerat que les seves paraules de dilluns van ser malinterpretades i que “la renovació és un terme que sempre ha sigut consubstancial” al projecte socialista. “Mai he plantejat dimissions de ningú”, ha insistit, perquè segons ell “ni és convenient ni necessari ni justificat ensenyar no sé quina porta”.

El número dos de Sánchez al partit també ha valorat quina part de l’estratègia ha pesat al càstig al PSOE, si l’acostament de Sánchez als independentistes o la clau andalusa. “És relatiu”, ha afirmat, tot i que ha admès que “la propaganda” sobre l’estratègia del president espanyol sí ha sigut un factor de pes en el resultat. Tot i així, ha posat el pes en la baixa participació.

A més, ha considerat que rere l’ascens de Vox hi ha una qüestió Identitàries, d’apropiació de la bandera, alimentat amb diverses qüestions, com Catalunya, però també els toros o el País Basc. Segons ell, el Procés no ha sigut decisiu, i ha posat l’accent en la immigració com a factor mobilitzador del vot a Vox