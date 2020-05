PSOE i Unides Podem topen per l'acord amb EH Bildu per derogar la reforma laboral

El controvertit acord per derogar la reforma laboral amb EH Bildu ha posat de manifest avui les divergències entre PSOE i Unides Podem com a socis de govern a Espanya. El líder de la formació lila, Pablo Iglesias, ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio que independentment de la correcció que va fer el PSOE a última hora de la passada nit l’acord signat “entre els màxims responsables” dels grups del PSOE, Podem i Bildu per a la derogació “total” de la reforma laboral s'ha de complir. “ Pactas sunt servantas", ha afirmat invocant el principi de dret civil que estableix que els contractes estan per complir-se. Iglesias ha recordat que l’acord d’investidura entre Podem i el PSOE “no parla de derogació parcial, sinó de derogació de la reforma laboral”.

En canvi, el ministre de Transports, José Luís Ábalos, ha rebatut que el que té validesa és l'"aclariment" publicat a última hora i ha afegit que no cal un nou document per aclarir-ho, només que tothom hi estigui d'acord. En una entrevista a Onda Cero en què ha dit que l'acord no s'ha trencat sinó que és una qüestió conceptual, ha explicat que la cessió és una qüestió de temps per aplicar un compromís que ja estava en el programa de govern acordat amb Podem. Aquest compromís consisteix, segons Ábalos, en derogar els aspectes més lesius de la reforma laboral i, segons Iglesias, en una derogació total, un fet que configura un nou xoc entre els dos socis de govern.

De fet, l'aclariment del PSOE -enviat a mitjanit davant la polèmica suscitada pel document difós per EH Bildu, però mai pels socialistes- reprodueix fil per randa el que estipula l'acord de coalició que van firmar els dos partits a finals de l'any passat. En aquest sentit, estipula que es derogarà la reforma laboral però només en alguns apartats.

"Derogació total i exprés crec que no es pot fer. El PSOE no ha rectificat, ha fet una matisació terminològica" Mertxe Aizpurua Portaveu d'EH Bildu al Congrés

L'equerra abertzale també ha deixat clar que és una qüestió de forma i no de fons, sent menys dura que Iglesias amb el PSOE. La diputada d'EH Bildu al Congrés, Mertxe Aizpurua, ha indicat a RAC1 que l'apunt que va fer ahir a la nit el PSOE és "un matís". "Derogació total i exprés crec que no es pot fer. El que entenc és que la matisació que inclouen és de ritmes de temps, de la forma en la que cal fer-ho. Crec que és bo que es clarifiquin les coses. No crec que això doni la volta a la situació ni que sigui paper mullat", ha dit, i ha afegit: "La paraula íntegra potser suposa algun problema, però l’important és el que es faci, cal anar detallant amb claredat des del principi el que es farà".

Xoc d'interessos

En el rerefons de la topada entre el PSOE i Unides Podem hi ha l'estratègia d'aliances del govern espanyol. Els socialistes han decidit acostar-se a Ciutadans, mentre que el partit lila malda per recuperar la sintonia amb el bloc de la investidura. L'acord amb EH Bildu suposa una taula de salvació del seu discurs: demostrar que realment es continuen fent polítiques d'esquerres. El matís dels socialistes, però, té a veure amb tranquil·litzar el mon empresarial, així com també la dreta i principalment Ciutadans. En un comunicat conjunt de CEOE i Cepyme, la patronal espanyola ha considerat el pacte amb EH Bildu com un "menyspreu indignant al diàleg social i una irresponsabilitat majúscula".

"L'acord del PSOE amb EH Bildu l'emmarco dins d'un pacte de legislatura per al sosteniment el govern Frankenstein" Edmundo Bal Portaveu de Cs al Congrés

Des de Ciutadans, però, igual que EH Bildu, han intentat rebaixar la polèmica. El portaveu del partit taronja al Congrés, Edmundo Bal, ha assegurat que seguiran consensuant mesures amb el govern espanyol malgrat l'acord. "L'acord del PSOE amb EH Bildu l'emmarco dins d'un pacte de legislatura per al sosteniment el govern Frankenstein", ha dit en una entrevista a Europa Press. En la línia d'Ábalos i Aizpurua, ha apuntat que l'aclariment del PSOE assenyala que es tracta de l'acord calcat entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias per formar el govern de coalició.

El partit taronja intenta deslligar el seu suport a l'estat d'alarma de futurs pactes de la legislatura. Durant el debat de pròrroga d'ahir dimecres al Congrés Bal ja va advertir a Sánchez que no eren el seu soci, sinó que actuaven només com un partit d'estat. El president espanyol li va recollir el guant com a argument per intentar seguir pactant amb ERC, el soci que queda més tocat del pacte a dues bandes d'ahir al Congrés. El PSOE -i de retruc Unides Podem- va ensortir-se'n amb la seva i va aconseguir sumar per la dreta i per l'esquerra. L'abstenció d'EH Bildu no era imprescindible, però sí una mostra de compromís d'intentar mantenir el bloc d'investidura.