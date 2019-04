Casado: "El 28-A es vota la dissolució d'Espanya o el manteniment de la democràcia"

L'atac a l'independentisme continua sent l'eix central de la precampanya del 28-A per a la majoria de partits espanyols. Si bé Pedro Sánchez ha promès aquest diumenge des de Saragossa que si continua governant no hi haurà independència de Catalunya, Pablo Casado, des de Còrdova, ha tornat a agitar el fantasma d'un govern a la Moncloa liderat per "independentistes i terroristes". El candidat del PP ha qüestionat el que presumeix que serà el repartiment de ministeris de Sánchez després de les eleccions generals, i ha advertit que en aquests comicis "es vota la dissolució d'Espanya o el manteniment del sistema democràtic nacional". Ahir, en canvi, el ministre d'Exteriors i candidat del PSOE a les europees, Josep Borrell, alertava del "risc" d'un "estat totalitari" a Espanya si després del 28-A governa la dreta a l'Estat.

Casado s'ha preguntat, en un míting amb 2.000 persones per reivindicar l'Espanya rural i la tauromàquia però que s'ha celebrat a la ciutat de Còrdova, "quin govern construirà Sánchez?". Al seu parer, tindrà un ministeri de l'Interior per a Pablo Iglesias, un d'Exteriors per a Carles Puigdemont, un de Justícia per a Quim Torra i un de Defensa per a Arnaldo Otegi.

També ha alertat que durant aquesta campanya "s'insultarà" el PP, s'intentarà "manipular-lo i portar-lo a debats que divideixen i oculten xifres", al mateix temps que ha assegurat que els socialistes intentaran posar excuses per no deixar clar amb qui pacten. Enfront d'aquest escenari, ha subratllat que els populars defensen "l'Espanya moderada, centrada, oberta" i que vol ser "el president de tots els espanyols", inclòs els que "somien" en català. Ara bé, ha insistit que si governa acabarà amb la immersió i que s'haurà d'estudiar en castellà com a llengua vehicular al conjunt de l'Estat. "No ens agenollarem davant els independentismes ni els terroristes que volen destrossar la història d'Espanya", ha afegit.

Finalment, ha emfatitzat que el PP és un "partit renovat i regenerat que vol servir Espanya i que quan governa mai decep", de manera que "és igual el que diguin les enquestes i els que menteixen sobre el que pacten, perquè guanyarem les eleccions i recuperarem el prestigi, la dignitat i el futur del millor país del món".