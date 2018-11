Pablo Casado demana la il·legalització d'Arran per ser la "'kale borroka' de Catalunya"

El líder del Partit Popular, Pablo Casado, ha reclamat "la il·legalització de la 'kale borroka' que està actuant a Catalunya", en al·lusió a Arran, l'organització juvenil vinculada a la CUP, que aquest divendres ha tirat pintura contra la comissaria de la Policia Nacional de Terrassa. En un míting de campanya de les eleccions autonòmiques andaluses a Sevilla, Casado ha lamentat que el govern de Pedro Sánchez no estigui fent "res" davant accions com aquesta i permeti als que les cometen anar "on els doni la gana".

En canvi, ha assenyalat que el PP té una "posició ferma" en aquest assumpte i advoca per la il·legalització contra aquestes organitzacions "si són violentes i si encoratgen la violència". També ha demanat que es supervisin els comptes de la Generalitat per comprovar si s'ha donat diners a aquestes organitzacions. Pablo Casado ha criticat el que ha passat a Terrassa i ha recordat que fa només dos dies es va produir la pintada en una casa del jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena a Sant Cugat del Vallès.

"Però què és això", ha lamentat, i ha subratllat que aquest tipus d'agressions les feien "els totalitaris i els feixistes" i ara ho "aplaudeixen" els nacionalistes mentre el govern espanyol "calla". "Susana, digues alguna cosa sobre el que està passant a Catalunya davant el silenci de Sánchez", ha afegit en un missatge a la presidenta andalusa. I ha tornat a preguntar-se "què més ha de passar" per què l'executiu "actuï amb responsabilitat" i posi "ordre" a Catalunya.