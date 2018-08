Pablo Casado: "L'independentisme és violent i ho ha sigut sempre"

Tot i que l'agressió que va patir aquest dimecres un càmera de Telemadrid va ser per part de manifestants de la marxa per la convivència, el líder del PP, Pablo Casado, ha considerat que es tracta un "símptoma del que passa a Catalunya", que demostra "que la revolució dels somriures és falsa". "La violència pot arribar sent física, però comença sent simbòlica, política i jurídica", ha contextualitzat Casado, en una visita a Mèrida aquest dijous. Per aquest motiu, ha afirmat que "l'independentisme és violent i ho ha sigut sempre", i ha considerat que fins ara "s'ha amagat per la propaganda i la manipulació educativa i històrica". "Sempre ha sigut totalitari", ha insistit.

No obstant això, Casado ha volgut desmarcar-se de la retirada de llaços per part d'Albert Rivera i Inés Arrimadas d'aquest dimecres a Alella i ha etzibat que el PP opta per "una política de responsabilitat i de no portar al carrer la confrontació". "Optem per no veure'ns a la porta del bar o del carrer, sinó d'exigir a les institucions que actuïn de forma responsable i immediata", ha explicat Casado, que ha instat el govern espanyol "a posar ordre a Catalunya i a posar fe a la crispació".

En aquest sentit, el líder del PP s'ha preguntat si "han de seguir pegant dones" o si els ciutadans "han d'anar amb el rostre ocult a treure lemes totalitaris al carrer". Una vegada més, Casado ha ofert la seva majoria al Senat per tornar a aplicar el 155 en cas que Sánchez no actuï a Catalunya.

Tot i que opta perquè ho facin les institucions, Casado ha donat suport a tots els ciutadans que retiren aquestes "bosses d'escombraries que son plàstics" perquè considera que el símbol "és inacceptable". "Les estrelles grogues no van ser innòcues, els llaços tampoc", ha sentenciat Casado, que ha considerat que "són una apel·lació a la crispació i una humiliació a l'Estat de dret".