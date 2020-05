Iglesias, a Vox: "Crec que els agradaria fer un cop d'estat però no s'hi atreveixen"

Enmig de la greu crisi oberta entre el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la Guàrdia Civil per les investigacions en contra del govern espanyol, el vicepresident segon de l'executiu de coalició ha decidit prendre la batuta per acusar la dreta espanyola d'estar intentant dirigir les forces de seguretat en contra de la Moncloa, en el que considera una moviment coordinat de diferents poders fàctics per tombar el president espanyol, Pedro Sánchez, però sobretot l'aliança amb els seus socis, Unides Podem. Ahir va acusar el PP de "cridar a la insubordinació" de la Guàrdia Civil i aquest dijous Pablo Iglesias ha anat més enllà i ha acusat Vox de "voler un cop d'estat" a Espanya però no atrevir-se a tirar-lo endavant.

Les declaracions, en el si de la comissió per a la reconstrucció social i econòmica arran de la crisi del coronavirus al Congrés, han portat el partit d'extrema dreta a abandonar per segon cop aquesta taula de negociació. Si fa una setmana era pel pacte entre el govern espanyol i EH Bildu per a la derogació exprés i "íntegra" de la reforma laboral, aquest dijous el portaveu de Vox al Congrés, Iván Espinosa de los Monteros, ha considerat una "vergonya" les declaracions, que ha dit que formen part de "l'espectacle lamentable propi d'un marxista leninista", i ha advertit que "no les toleraria". "En què es tradueix que no ho tolerarà?", s'ha preguntat Iglesias, burxant en el conflicte obert, després que el president de la comissió, Patxi López, es negués a retirar les paraules del vicepresident segon del diari de sessions i lamentés que "algú tingui la pell molt fina", en referència a Vox.

"Totalment disposat" a dialogar amb Puigdemont

La polèmica ha començat quan, durant el torn de rèplica, Iglesias ha defensat que estava "totalment disposat a dialogar" amb l'expresident de la Generalitat i líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, perquè "és el cap d'una força política que voten molts espanyols". En aquest sentit, el líder d'Unides Podem ha posat d'exemple que també dialoga amb el líder de Vox, Santiago Abascal, i Espinosa de los Monteros "encara que de vegades sembli que estan més disposats a fer un cop d'estat que a millorar la democràcia". El portaveu del partit d'extrema dreta ha reclamat de seguida una rectificació, però Iglesias ha trobat el suport de Patxi López, que ha emmarcat el discurs en la "llibertat d'expressió".

López ha preguntat a Iglesias si volia rectificar, però el que ha fet el vicepresident segon espanyol és una afirmació encara més categòrica. "Seré més precís: crec que a vostès els agradaria fer un cop d'estat però no s'hi atreveixen. Però a més de desitjar-ho, cal fer-ho", ha asseverat.

Ràpidament, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha reaccionat a Twitter assegurant, de nou, que Iglesias és vicepresident d'un "govern il·legítim, camí de ser il·legal". Mai dona arguments que fonamentin la seva acusació, tenint en compte que Podem, com Vox, van aconseguir els seus diputats a les urnes. És justament l'argument contrari que exposava Iglesias, que defensa dialogar amb Vox pels centenars de milers de persones que voten l'extrema dreta.

El vicepresidente de un gobierno ilegítimo, camino de ser ilegal. El amigo de Maduro. El admirador de Lenin. El que ha condenado a los ancianos a morir desasistidos. El responsable de las colas del hambre, dice que queremos dar un golpe de estado (...) https://t.co/M1laeJgOtH — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) May 28, 2020

Crítiques al PP per aguditzar la crisi sanitària

Durant la intervenció inicial a la comissió, Iglesias ha culpat el PP d'haver posat Espanya en una situació de més debilitat per fer front a la crisi del coronavirus amb les retallades i privatitzacions en sanitat. En aquest sentit, ha demanat als populars que reconeguin que "es van equivocar". "Sé que és difícil i que penedir-se no és habitual en política, però seria un exercici d'enorme dignitat que a molts votants els agradaria sentir", ha dit. Ja en el torn de rèplica, i davant de les acusacions creuades amb el PP i Vox, Iglesias ha estat més contundent recalcant que els populars acullen "algunes persones" que pretenen "fer el camí contrari al que en el seu dia va fer Manuel Fraga", és a dir, "des de la dictadura criminal a la democràcia".

S'ha referit així de forma velada a la portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, que aquest dimecres durant una dura interpel·lació al Congrés, el va acusar de ser el "fill d'un terrorista" per la militància del seu pare al FRAP. Aquest enfrontament s'ha traslladat, doncs, del ple a la comissió –on no hi era Álvarez de Toledo– i Iglesias ha rebut el suport d'ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu, el BNG i Compromís enfront de les declaracions d'Álvarez de Toledo.

Un impost a les grans fortunes

Iglesias ha tornat a proposar un impost a les grans fortunes, el que anomena una 'taxa de reconstrucció' per fer front a la crisi econòmica derivada del coronavirus. Tot i que no ha donat detalls de la mesura ni si la resta del govern de coalició hi està d'acord, ha assegurat que és l'única mesura perquè "els que més tinguin 'arrimen el hombro' -l'expressió que sempre fa servir la Moncloa per demanar consens amb l'oposició- i poder disposar de mecanismes per expressar la solidaritat amb la pàtria aportant recursos per reconstruir els serveis públics i els drets de tots".