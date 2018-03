Paluzie es planteja presidir l'ANC si no ha de renunciar a la seva feina i si es basteix un lideratge col·legiat

Elisenda Paluzie és més a prop de ser presidenta de l'ANC. La professora titular d'economia de la UB va arrasar en les eleccions al secretariat dissabte passat -va superar en 2.000 vots el segon classificat- i s'ha erigit en una figura de consens que apaivagui les tensions entre els dos sectors enfrontats: el que representa el continuisme personificat en Adrià Alsina, fins ara cap de premsa de l'entitat que es va postular per la presidència, el liderat per David Minoves, assenyalat pel seu passat destacat a Esquerra.

Vist l'escenari, Paluzie es replanteja la seva negativa inicial a ser presidenta i farà el pas si es compleixen dos requisits: que no hagi de renunciar a la seva activitat professional universitària i que pugui aconseguir una direcció col·legiada i plural. "Que no sigui presidencialista", assegura en conversa amb l'ARA. La guanyadora de les eleccions al secretariat admet que sent la "responsabilitat" de fer el pas després que diverses persones de les assemblees territorials i alguns dels aspirants l'hagin instat a ser presidenta. Amb els resultats en mà, els principals candidats assumien que Paluzie havia de prendre la iniciativa. A més, la voluntat d'evitar "candidatures enfrontades" també reforça que mogui peça.

Elisenda Paluzié ha de fer front al desafiament i presentar-se a la presidència de l'ANC. — julià de jòdar muñoz (@julidejdarmuoz) 18 de marzo de 2018

El suport a Paluzie ha arribat des de diferents espectres de l'independentisme; per exemple, l'exdiputat de la CUP Julià de Jòdar la va instar a través de Twitter a postular-se per a la presidència de l'entitat. A més, la vencedora de les eleccions ha rebut felicitacions per part de representants d'altres formacions.

Tanmateix, Paluzie ha iniciat una ronda de contactes amb els diferents secretaris escollits abans de prendre la decisió, sobretot amb els que van quedar més ben situats, a qui tindria previst integrar en el comitè permanent si acaba sent presidenta.