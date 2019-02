El Parlament Europeu prohibeix l'acte amb membres de la Falange i Democracia Nacional

Després de consultar els serveis de la direcció de seguretat de l'Eurocambra, el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ha decidit vetar l'acte sota el títol "El futur de les forces patriòtiques a Espanya per a la unitat i la llibertat" que havien de protagonitzar membres de la Falange i Democracia Nacional. A través d'un comunicat, el Parlament Europeu argumenta, de nou, motius de seguretat com quan va decidir vetar l'acte en què havien d'intervenir el president de la Generalitat, Quim Torra, i Carles Puigdemont. El comunicat assegura que cal prevenir o aturar qualsevol "disturbi" per a l'adequat funcionament de les activitats parlamentàries i vetllar per la integritat de la institució.

Per això, cita jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE quan el 2015 es va confirmar que no hi havia un dret incondicional d'accés a l'Eurocambra per fer propaganda política perquè "el Parlament no és l'espai on qualsevol dels membres del públic es pot expressar com desitja". Basat en aquesta sentència, es va confirmar que el públic no té un accés lliure per expressar les seves opinions dins el Parlament Europeu". Argumentant així motius "dignitat" i els "problemes de seguretat evidents que envolten les persones que havien de participar a la conferència", l’Eurocambra ha decidit vetar-la.

La Falange i Democracia Nacional havien programat aquest acte a la cambra europea després del veto de Brussel·les a una xerrada del president de la Generalitat, Quim Torra, i l'expresident Carles Puigdemont. En aquell moment, Tajani va argumentar en termes similars que no autoritzava l'esdeveniment organitzat per l'eurodiputat flamenc de la N-VA Ralph Packet, davant "l'elevat risc que suposés una amenaça per al manteniment de l'ordre públic". Finalment, Torra i Puigdemont van acabar fent la conferència en un altre lloc.

D'altra banda, el partit d'ultradreta Vox també ha demanat fer una conferència sobre Catalunya a l'Eurocambra el 6 de març que ja ha estat anunciada, tot i que encara no ha estat autoritzada pel Parlament Europeu. El títol de la xerrada és "Catalunya, una regió d'Espanya". Tot i això, l'acte estava anunciat abans que el de la Falange i Democracia Nacional i l'Eurocambra encara no s'ha pronunciat.