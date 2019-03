Puigdemont entra al Parlament Europeu per a un acte de Plataforma per la Llengua

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha trepitjat per primera vegada el Parlament Europeu des que és a l'exili. Ho ha fet per assistir a un acte de la Plataforma per la Llengua sobre el català, tot i que al principi havia estat suspès per un dels òrgans de gestió interna de l'Eurocambra argumentant que no podia celebrar-se en campanya electoral. Finalment, però, s'ha permès l'acte, al contrari del que va passar amb la conferència que havia de pronunciar Puigdemont juntament amb el president Quim Torra. Per això, l'expresident exiliat ha volgut recordar que la seva entrada aquest dilluns a l'Eurocambra "hauria d'haver estat la segona si no fos perquè el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, no va respectar el dret a la llibertat d'expressió".





L'entrada de l'expresident ha generat expectativa, no estava a la llista de participants a l'acte, hi ha assistit per sorpresa però ha entrat a l'Eurocambra com qualsevol altra de les 10 persones que pot convidar un eurodiputat. En aquest cas, l'eurodiputat del PDECat, Ramon Tremosa, que a més ha explicat que la funcionària que ha acreditat Puigdemont era espanyola. L'exposició de Plataforma per la Llengua es titula 'The Catalan language: 10 milion voices' i té l'objectiu d'explicar que el català és la 14a llengua més parlada d'Europa. Resol preguntes com ara el nombre de parlants del català, la situació de la llengua en la justícia o en quins àmbits és oficial. Quan Puigdemont ha arribat a la zona on hi ha els cartells de l'exhibició, ha estat rebut per una comitiva d'eurodiputats però també per catalans residents a Brussel·les i una comitiva d'alcaldes i regidors del Pallars Jussà, que l'han rebut amb crits de "president".



El president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha explicat que el judici del Procés és una prova que el català no és una llengua d’estat i no té la mateixa llibertat que altres llengües del món. Puigdemont ha pres la paraula tot seguit per defensar que no només es tracta de defensar el dret a fer servir la llengua lliurement, sinó que actualment es tracta d’una lluita pels drets i les llibertats de totes les llengües minoritzades.

Però el parlament d'Escuder ha sigut breu, perquè ràpidament ha introduït la intervenció de Carles Puigdemont, que ha reivindicat la necessitat de lluitar no només pel lliure ús del català sinó també de totes les llengües minoritzades del món. A més, ha recordat que si al Parlament Europeu no es pot parlar català és perquè Espanya no ho ha demanat. "Només que ho fes seria possible, no és responsabilitat ni de la cambra ni del seu president", ha dit.

Tremosa va ser l'eurodiputat que va denunciar que el Parlament Europeu havia censurat també aquesta exposició argumentant que coincidia amb la campanya electoral. Tot i això, fonts de l'Eurocambra van insistir que no es tractava d'una decisió de la presidència sinó dels qüestors del grup ALDE, que són els escollits per gestionar aquesta mena d'actes. Finalment, es va permetre.

Tajani ja va prohibir una conferència de Puigdemont i Torra

La polèmica sobre la celebració d'actes a l'Eurocambra va començar el 15 de febrer, quan argumentant motius de seguretat el Parlament Europeu va decidir prohibir la conferència que havien de celebrar-hi Carles Puigdemont i el president de la Generalitat, Quim Torra. Després d'aquest veto, l'acte es va celebrar en un hotel cèntric de Brussel·les, i Puigdemont i Torra van enviar una carta a la defensora del poble europeu, Emily O'Reilly, perquè investigués una decisió que va considerar de censura.

Després d'això, a més, es va anunciar una conferència sobre Catalunya per a aquest dimecres amb membres i portaveus de Vox com a ponents. L'Eurocambra ha confirmat aquest dilluns que ha decidit aprovar-la perquè en aquest cas no ha detectat cap possible risc per al manteniment de la seguretat. En aquest sentit, Puigdemont ha criticat el "doble estàndard" de l'Eurocambra i ha apuntat directament Tajani quan ha assegurat que ja està en "campanya" i "comença a festejar amb els vots de la ultradreta".

I aquest no és l'últim capítol. La Falange i Democracia Nacional també hi han estat involucrats. L'eurodiputat alemany d'extrema dreta Udo Voigt va organitzar un acte amb el president de la Falange, Manuel Andrino, i el de Democracia Nacional, Pedro Chaparro, que tenia el títol 'El futur de les forces patriotes reals a Espanya per la unitat i la llibertat'. En aquest cas, l'Eurocambra va esgrimir els mateixos arguments que en l'acte de Puigdemont i va prohibir-lo, tot i que finalment els seus membres es van acabar colant en un debat parlamentari que no va ser comunicat.

Crítiques de PP i Cs

Tant PP com Cs han criticat l'entrada de Puigdemont al Parlament Europeu. L'eurodiputat popular Esteban González Pons considera que l'expresident de la Generalitat "fa el ridícul" a l'entrar a un "lloc al que no està convidat i al que anteriorment se li ha denegat expressament l'entrada". En un comunicat, González Pons creu que Puigdemont ha intentat utilitzar l'Eurocambra "en benefici propi" i ha demanat a la cambra que expliqui les raons per les quals l'expresident de la Generalitat ha pogut accedir-hi.

Per la seva banda, en una piulada a Twitter, l'eurodiputat de Cs Javier Nart creu que Puigdemont continua fent "espectacle" i "denigrant les institucions democràtiques".